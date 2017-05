Tapage Nocturne spéciale « Présences électronique » (1)

Le festival PRESENCES électronique s’est tenu au Centquatre à Paris, les 14, 15 et 16 avril 2017.

Tapage nocturne vous propose un retour sur le festival, en deux émissions (1er et 8 mai), à travers l’écoute d’une sélection de pièces et de performances qui ont été données lors de ces trois jours de concert.

Pour cette première émission, nous irons explorer les univers sonores de Stephan Mathieu, Kara-Lis Coverdale, Roland Kayn et Thomas Tilly

Thomas Tilly

Détails de la filature, Bullet ants et Détails de la Mooste

Thomas Tilly est un musicien utilisant le microphone et le haut-parleur comme principaux instruments de création. Dans ses travaux, tous les outils de captation du son sont utilisés comme des moyens d’écriture, des révélateurs. Captations ultrasoniques, sismiques, hydrophoniques ou aériennes, la méthode employée n’est jamais prétexte au spectaculaire, mais le vecteur d’une appréhension singulière du monde. Dans sa démarche, l’écoute reste centrale au détriment de toutes formes de représentations. Ce qui se passe sur le terrain doit être interprété puis transmis à l’auditeur dans des conditions d’immersion totale.(D'après le Dossier presse du festival)

Roland Kayn

Cybernetics III

“Les méthodes rédactionnelles de composition sont, dans mon travail, déterminées par une problématique de l’acoustique et du physique. Des considérations fondamentales naissent de l’expérience et de la connaissance de la théorie de l’information et de la cybernétique.” Roland Kayn(D'après le Dossier presse du festival)

Kara-Lis Coverdale

Limbo

Kara-Lis Coverdale compose et interprète des pièces électroniques, dont certaines sont axées autour de la synthèse vocale. Cependant, Limbo diffère dans le fait qu’on y retrouve des matières d’origine acoustique, et les arrangements finaux sont dérivés de transpositions appelées “scrubs.” Le “Scrubbing” est un processus de création d’un son à partir d’un autre, non pas pour que ce son existe seul, mais pour qu’il puisse être complété par d’autres qui l’entourent. (D'après le Dossier presse du festival)

Stephan Mathieu

To have elements exist in Space