Tapage nocturne spécial Québec (3) René Lussier et Tim Brady

La madeleine de la semaine de François Bonnet, est un hommage au musicien et producteur finlandais Mika Vainio, disparu le 12 avril dernier à l'âge de 54 ans

Extrait diffusé :

Mika Vainio

"Kolmas Piiri / Third Area"

Extrait du CD Kajo

REF TOUCH 43

Interview de René Lussier, enregistrée au Québec par Bruno Letort

Du haut de ses 60 ans, qu’il a fêté il y a quelques jours, René Lussier peut se retourner sur un parcours riche en multiplicité d’expériences musicales originales. Guitariste autodidacte, compositeur prolifique et éclectique, René Lussier n’a cessé, depuis la fin des années 70, d’initier de nouveaux chantiers en s’alliant à des musiciens venus de tous horizons. On le retrouve notamment dans le quatuor de guitares de Fred Frith, dans « Les 4 guitaristes de l'Apocalypso-Bar », dans un duo improbable avec le clarinettiste Robert Marcel Lepage sous le nom de « Chants et danses du monde inanimé », et également en rencontre avec le platiniste Martin Tétrault.

Amoureux des mots et des sonorités, il a cultivé un paysage singulier, qui a l’unicité de son parcours

Programmation musicale de l'interview :

René Lussier

CD Le trésor de la langue

Label LA TRIBU TRICD 7265

Lepage, Lussier et le Quatuor Bozzini

CD_ **_Chants et Danses…with Strings !* Label Tour de bras TDB 9019

René Lussier, Pierre Lavoie, Martin Tétreault, Pierre Tanguay et Irene Russel

CD Meuh

Label Not On Label

Interview de Tim Brady, enregistrée au Québec par Bruno Letort

L’univers de Tim Brady est fait de composition pour diverses formations, d'improvisation, d’oeuvres électroacoustiques, d'opéra de chambre et de pièces pour la danse contemporaine. Sa musique est une synthèse extrêmement personnelle de musique contemporaine classique, de jazz, de rock et d’électronique.

À la fois en soliste et avec son groupe Bradyworks, il a passé les 25 dernières années en tournée à travers le monde. Il a écrit plus de 100 pièces dont, 2 opéras et 5 symphonies et produit plus de 23 opus discographiques, vaste catalogue que nous parcourons avec le compositeur ce soir...

Programmation musicale de l'interview :

Berthiaume, Brady, Héroux, Schwartz

CD Instruments of Happiness

LABEL Starkland ST 224

Tim Brady

Requiem 21.5, Violin Concerto

Symphony Nova Scottia. Robert Ushida, violon

CD The How and the How of Memory

Label Centrediscs CMCCD 21515

Tim Brady

CD Unison Rituals

Label Ambiances Magnétiques ‎AM 110 CD

Tim Brady

Atacama Symphonie N°3

Label ATMA Classique ‎– ACD2 2676