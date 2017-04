Tapage nocturne spécial Québec (2) Lorraine Vaillancourt et Serge Arcuri

Seconde escale montréalaise ce soir dans Tapage Nocturne, avec deux acteurs de la création musicale québécoise, Lorraine Vaillancourt qui présida aux destinées du Nouvel Ensemble Moderne et Serge Arcuri, compositeur qui sculpte l’imaginaire sonore avec une dextérité hors-normes.

Entretien avec Lorraine Vaillancourt

Fondatrice du NEM (Nouvel Ensemble Moderne), Lorraine Vaillancourt a exploré entre 1989 et 2016, année où elle laisse la main à Normand Forget, la musique des 20ème et 21eme siècle. Berg, Sciarinno, Webern, Boulez, Moultaka, Carter, Harvey et même David Lang furent autant de compositeurs inscrits au répertoire de cet étonnant ensemble.

Qualifiée de « résistante » par la presse québécoise, Lorraine Vaillancourt a su, au fil du temps, susciter, développer, transmettre un répertoire qui lui tient à cœur, celui de la création.

Nous l’avons rencontrée à Montréal il y a quelques semaines.

Illustrations musicales :

Elliott Carter

Musique de Chambre : Enchanted preludes

Nouvel Ensemble Moderne

Dir Lorraine Vaillancourt

REF ATMA CLASSIC (2001)

Hugues Dufourt

Erewhom

Percussions de Strasbourg

Dir Lorraine Vaillancourt

REF ACCORD (2000)

Jonathan Harvey

Bhakti

Nouvel Ensemble Moderne

Dir Lorraine Vaillancourt

REF MONTAIGNE (1994)

Entretien avec Serge Arcuri

Serge Arcuri est sondeur d’âme, comme l’écrivait Michel Seymour.

Depuis 1982 il se consacre à une composition plurielles qui l’emmène de la salle de concert aux écrans de cinéma et télévision, gardant toujours une tête haute attentive aux polissages des facettes de son oeuvres. Du quatuor Arditti à l’ensemble Arion, il est parvenu à élaborer un style, qui joue de raffinement et délicatesse.

Illustrations musicales :

Serge Arcuri

Les Méandres du rêve : Murmure, Errances, Prélude aux Méandres

Serge Arcuri, programmeur

REF EMPREINTES DIGITALES (1993)

Serge Arcuri

Soliloque n°1

Hélène Collerette, violon

Extrait du CD "Norigine"

REF SIGNATURE (2014)