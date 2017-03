Tapage nocturne spécial Québec (1) avec Denys Bouliane

Les actus et madeleines de la semaine :

Par Bruno Letort

Jacob TV (Ter Veldhuis)

« Diverso il tempo »*Kees Wieringa,* piano et René Berman, violoncelle

Double CD Box Three: Suites Of Lux: Strings

REF Basta ‎– 3091752

Par François Bonnet

Eiko Ishibashi

*_Extraneous Signals_

Album numérique

*

L'invité du jour de Tapage Nocturne est Denys Bouliane

Nous traversons l’Atlantique ce soir, pour nous rendre à Montréal au Québec, où le compositeur Denys Bouliane nous a reçu, pour nous parler de son itinéraire et notamment de son approche de la mythologie nord-américaine.

Proche de la tradition européenne, élève de Ligeti, Denys Bouliane demeure toutefois éminemment conscient de ses racines nord-américaines. Sa musique s’inspire et témoigne de ce qu’il perçoit comme des «attitudes» face au sonore et au langage musical dans la culture québécoise, rappelant ainsi la démarche d'un autre nord-américain, Charles Ives.

Ce musicien curieux de tout, fut guitariste dans un groupe rock amateur avant d'entamer des études musicales en 1972 à l’École de Musique de l’Université Laval à Québec où il travaille le piano, le violon et la composition. Très actif comme pédagogue, il est professeur de composition à l’université McGill à Montréal, et c'est là qu'il nous a reçu...

Extraits musicaux diffusés :

Denys Bouliane

Du fouet et du plaisir

Centre de Musique Canadienne

Denys Bouliane

_Concerto pour piano (en guise d'Andantino)

_SMCQ

Denys Bouliane

Extraits de Une soirée Vian

COL LEGNO

Denys Bouliane

Le cactus rieur et la demoiselle qui souffrait d'une soif insatiable

SMCQ