Tapage nocturne rend hommage à Philiippe Eidel et reçoit Jan Rzewski.

Hommage à Philippe Eidel

Il y a quelques jours disparaissait Philippe Eidel, musicien peu connu du grand public, mais qui avait notamment révolutionné le monde de l’habillage sonore en donnant une vie musicale à la fameuse ellipse de Canal +, qui marqua de son sceau, l’audiovisuel des années Mitterand.

Mais Philippe Eidel c’est aussi des musiques qui accompagnent les films d’Enki Bilal, de Cédric Klapisch, de Philippe Harel sans oublier « Le Mahabharata » pour le film de Peter Brook, sans oublier les nombreuses réalisations pour la cold wave française ou le raï.

Extraits de l'émission "Tapage nocturne" avec Bruno Letort interviewant Philippe Eidel en mars 2002 (Archives INA)

Illustration musicale : Extrait de la Bande Originale du Film"Le Mahabharata", édité chez Real World

Le site et le blog dePhilippe Eidel

Live du saxophoniste Jan Rzewski

Enregistré le 27 septembre 2018 au studio 107 de Radio France.

Sous les noms de Jetsky Trio, de Koba, de Danza Quartet, ou d’Ice Cream Solution, Jan Rzewski a cultivé avec minutie les expériences musicales traçant un fil rouge qui joue avec les formes et les langages, puisant dans une encyclopédie sonore faite de références extatiques et modelages de la timbralité. Saxophoniste, grand adepte de l’exercice en solo, il est venu hier dans notre studio 107 de la maison de la radio, emplissant avec brio les volumes d’extrêmes et de proximité, en plusieurs petites escales parfois désarçonnantes.

, © Radio France / Soizic Noël

Musiques de Jan Rzewski illustrant l'émission :

Extraits de l'album "Koba" (1992-2012) de Jan Rzewski :

- "Etude hard"

- "Oui"

- "Tribute to the Clash"

- "Aqua forma d'Arte"

+ "The new stuff" & "Para ciera el paraiso"

Extraits de son prochain album à paraître.