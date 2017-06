Tapage nocturne recoit Yolk (Valentin Carette et Delphine Delegorgue)

Les actus et madeleines de la semaine

Par François Bonnet

Fusiller

Architecture décapitée et Amours souterraines

Label POPULATION

Par Bruno Letort

Sylvain Thévenard et Mike Ladd et Christophe Rocher

Dark Drop Trip and Return to War Moons

CD Nos Futurs #1

LABEL ABALONE PROD

Nos invités du jour : Yolk (duo avec Valentin Carette, guitare et Delphine Delegorgue, voix)

, © Radio France / Soizic Noël

Morceaux joués en live par YOLK dans le studio 106 ce 08 juin 2017

Vanitas, part III

Libestod (extrait 1)

Dermophile Indien

Les Yeux Vidéos

Libestod (extrait 2)

Solar

Vanitas, part I

, © Radio France / Soizic Noël

Parution du dernier opus de YOLK

Solar

NUUN RECORDS

