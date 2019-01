Tapage nocturne reçoit Serge de Laubier et Sylvain Lemêtre

L'actu de la semaine :

Serge de Laubier est venu nous parler de son nouvel instrument baptisé « Méta-instrument IV », développé par l’association Puce Muse, qui élabore depuis de nombreuses années maintenant, de nombreux outils permettant d’inventer de nouveaux gestes musicaux.

Pour nous parler de ce nouvel instrument, nous avons reçu Serge de Laubier, le fondateur de Puce-Muse.



, © Radio France / Bruno Riou Maillard

Quelques mots sur Puce Muse et le Méta Instrument 4

Structure pionnière en arts numériques, fondée par le musicien et chercheur Serge de Laubier, Puce Muse imagine depuis 1982, des créations autour de la musique visuelle. Plaçant au cœur de ses travaux, la performance musicale collective, interactive et accessible à tous, Puce Muse crée, en amont et parallèlement à ses spectacles, des logiciels destinés aux professionnels ou aux néophytes souhaitant découvrir de nouvelles méthodes de création numérique.

Puce Muse développe depuis 1989 des interfaces gestuelles de haut niveau appelées "Méta-Instrument". Quatre générations de Méta-Instruments ont été réalisées et pratiquées (1989, 1996, 2005 et 2017).

Le Méta-Instrument 4 est la dernière génération d’instrument de musique assistée par ordinateur, il a été entièrement réalisé par imprimante 3D.

, © Puce Muse

L'invité de la semaine : Sylvain Lemêtre

Live deSylvain Lemêtre, enregistré au studio 108 le 07 janvier 2019

Ce qui surprend chez Sylvain Lemêtre, c’est la pluralité des chemins qu’il a esquissé. Des musiques anciennes aux musiques contemporaines en passant par l’improvisation et les musiques traditionnelles, il a bâti des itinéraires uniques en cultivant les pluralités, au sein de l’Ensemble Cairn, du trio « La soustraction des fleurs », ou de l’ensemble Saltarello.

Après la découverte de « La Funghimiracolette », l’ouvrage d’Olivier Mellano qui réunit des fables musicales teintées de surréalisme épique, Sylvain Lemêtre échafauda un spectacle qui mêle lecture et musique.

C’est avec ce projet qu’il nous a rendu visite il y a quelques jours, à la Maison de la radio.

, © Radio France / Soizic Noël

Morceaux joués en studio :

1- La Note

2- Les Cordes Inextricables

3- Les Chats de Venise / Les Chats de Denise

4- L’Intestin Flûte / Ta Folle Musique / Les Trous Sonores / Ubiquité

5- Les Claquettes Electriques

6- Raisonnement

Textes : Olivier Mellano sauf "Ta Folle musique", de Gérard Pesson

Musique en plus : extraits du CD "Adieu mes très belles"

avec Poline Renou (chant), Sylvain Lemêtre (percussions), Matthieu Donarier (clarinette)

Paru chez Yolk Records (2018)