Tapage nocturne reçoit Renaud-Gabriel Pion

La madeleine de Bruno Letort

Bande Originale du Film " La Planète des singes (Planet of Apes) "

Film de Franklin Schaffner (1968)

Musique de Jerry Goldsmith

Renaud-Gabriel Pion est notre invité de ce soir

Renaud-Gabriel Pion travaille avec patience sa matière sonore. Tantôt par l'écrit, tantôt par l'improvisation, il la transforme au gré de ses quêtes de curiosités. µ

En duo avec le bassiste Dominique Grimaldi, en rencontre avec un orchestre à cordes, en sideman aux côtés de Gavin Friday ou Dead Can Dance, il cultive l'unique, le moment rare, qui fait de l'instant une découverte.

Avec "Atonalist" qu'il forme avec Arnaud Fournier, il explore des expériences en dehors des codes et des genres, entre technicité et improvisation_.

_Bruno Letort

Bio : Renaud-Gabriel Pion est compositeur, improvisateur et multi-instrumentiste (clarinette turque, clarinette basse, flûte basse, cor anglais, saxophone, piano et instruments électroniques

Il a étudié la sociologie puis l’histoire de l’art et l’archéologie à la Sorbonne.

Musicalement autodidacte, Renaud-Gabriel Pion a étudié la composition à Paris, et la musique modale à l’étranger (Turquie, Iran, Arménie, Ethiopie, Inde). Explorant le tempérament et le diapason comme outils d’expression, il appréhende la musique dans ses dimensions géographique et historique.

De culture classique européenne, Renaud-Gabriel Pion développe un univers de création contemporain, né de la confrontation avec les musiques traditionnelles, le rock anglo-saxon, les musiques primitives, et l’improvisation. Créateur sonore au sens large, il a une double approche de compositeur (de la formation minimaliste à l’orchestre) et de soliste.

Extraits diffusés lors de l'émission, issus du CD "Atonalist"

Label Audiotrauma (REF 045 / mai 2017)

Note : "Atonalist" est né de la rencontre de deux multi-instrumentistes Renaud-Gabriel Pion et de Arnaud Fournie. Sur la moitié des titres, ils sont rejoints par le chanteur irlandais Gavin Friday

Discographie de Renaud-Gabriel Pion, labellisée Radio-France :

"First Meeting" avec Dominique Grimaldi

"Paradise Alley", Orchestre et improvisations

