Tapage nocturne reçoit pour sa rentrée José Igès et rend hommage à Gérard Hourbette

Hommage à Gérard Hourbette

Figure majeure de l’avant-garde, Gérard Hourbette aura contribué par son écriture et son engagement au renouvellement des écritures musicales et à l’approche instrumentale.

Violoniste de formation, compositeur, électroacousticien, Gérard Hourbette, fasciné par les œuvres de Iannis Xenakis, Pierre Henry, Karlheinz Stockhausen ou Luciano Berio, a ouvert la voie à des écritures insoupçonnées, utilisant notamment l’échantillonage comme source compositionnelle.



C’est en 1971 qu’il rejoint le groupe de rock progressif Art Zoyd, qui se tourne vers de nouvelles recherches musicales, devenant un « groupe phare » de la « nouvelle musique», voyageant aux frontières d'une musique expérimentale instrumentale extrêmement écrite et d’une musique contemporaine électroacoustique ambitieuse et créative.

Avec Art Zoyd, Gérard Hourbette va contribuer au renouvellement de l’approche du ciné-concert en proposant de véritables créations sur des films mythiques comme le Faust de Murnau ou Häxan de Christensen. Il signera également des créations pour des chorégraphes comme Roland Petit ou Karole Armitage.

Directeur artistique de ce laboratoire de création musicale, Gérard Hourbette fut aussi un vrai passeur, humaniste, soucieux de la pédagogie et attentif à la transmission des écritures, à l’accompagnement des jeunes artistes, à l’expérimentation.

Illustration musicale de l'interview de Gérard Hourbette :

Armageddon, opérette pour 21 robots

IN POSSIBLE RECORDS - AZ 2012 (2012)

L'invité de Tapage nocturne : José Igès

José Igès est venu nous parler de son parcours, et de son approche de la création radiophonique et des installations sonores multiples qu’il a égrené depuis la fin des années 70.

José Igès est un drôle d’aventurier sonore, dont l’itinéraire est fait du multiples allant de l’ingénierie industrielle à aux sciences de la communication. Mais c’est sans nul doute la création sonore, l’ars acustica qui est sans nul doute l’Achille sur lequel il aime le plus s’attarder. A l’orée des années 90, il s’associe à Concha Jerez avec qui il multiplie les créations en tout genre : l’installation, la performance, le vidéoart et les concerts intermédias. Il fut également l’une des voix de la création sonore à la Radio Nationale Espagnole produisant notamment « L’escalier des aveugles » de Luc Ferrari, oeuvre qui sera couronnée par le Prix Italia en 1991.

Le dernier enregistrement de José Igès en CD :

"Dedicatorias"

REF CD WORLD EDITION #0027

Illustration musicale de l'interview :

Objet trouvé (enregistrement privé)

H&B (enregistrement privé)

Rue Mortley (enregistrement privé)

Dead in translation (enregistrement privé)

Tejido silbado (enregistrement privé)

MMO II (enregistrement privé)

Intimate space (Extrait du CD “Dedicatorias”)

Musica con errors (Extrait du CD “Dedicatorias”)

Bericatessen (Extrait du CD “Dedicatorias”)

Nihilo stat (enregistrement privé)

Naufragar dolce (enregistrement privé)

Figuras goyescas (enregistrement privé)

On the air (enregistrement privé)

Tomates repetidos hasta el mar (Extrait du CD “Dedicatorias”)

One hundred (enregistrement privé)

Cage in Ryoanji (enregistrement privé)

Global tour (Extrait du CD “Dedicatorias”)

El viaje / The trip (Extrait du CD “Dedicatorias”)

APAL (Extrait du CD “Dedicatorias”)

No alcohol (enregistrement privé)

Infinity (enregistrement privé)

Radiorramon (Extrait du CD “Dedicatorias”)

Presencias en la Alhambra (Extrait du CD “Dedicatorias”)

Tejido silbado (Extrait du CD “Dedicatorias”)

Different trains (enregistrement privé)

José Igès au Goethe Institut en octobre 2017 :