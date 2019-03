Tapage nocturne reçoit Pierre Redon

L'actu de la semaine, par Bruno Letort :

Brian Eno

« Needle Click »

&

« 77 million paintings » (extrait)

Extrait du coffret de 6CD « Music for installations »

Opal Records / Universal Music 671 777-2

Disponible sur EnoShop

L'invité de la semaine est Pierre Redon

Pour la Création "9, le Son et le Soin" du 9 du 18 au 31 mars à Bordeaux

(Enregistrée le 11/02 au st 151)

Artiste Multimédia et environnemental, la pratique de Pierre Redon fut d'abord tournée vers la musique improvisée et l'art sonore. Actuellement ses recherches sont tournées vers l'écologie, qu'il utilise comme processus créatif basé sur l’interaction. Il est notamment le créateur des Marches Sonores, un projet hybride, qui tisse une cartographie timbrale avec la parole des habitants et le son, .



La résidence au Centre Hospitalier de Cadillac et à la Halle des Chartrons à Bordeaux marque la deuxième étape d’une série de rencontres proposées par l’artiste Pierre Redon en Nouvelle-Aquitaine autour du son et du soin entre 2018 et 2019.

La création « 9 » est conçue comme une recherche dont la question serait comment le son influence-t-il notre état psychique ou physique ?. Pour tenter de répondre à cette question se réunissent Les Maîtres du Son, musiciens ou chanteurs venus de Mongolie, de Chine, du Japon et d’Europe, pour rencontrer Les Maîtres du Soin dont les pratiques touchent aussi bien aux formes du magique que de la physique quantique ou du scientifique.

L'ensemble 9 est composé de :

Pierre REDON, Composition, chant de gorge, tambour - France

Mandaakhai DAANSUREN, Chant de gorge et diphonique -Mongolie

Johanni CURTET, Chant de gorge et diphonique -France

Natacha MUSLERA, Voix, Corps, Ondes -France

Jean-Noël GODARD, Percussions -France

Mira CETI, Chant sacré -France

Naomi SATO, Sho -Japon

Yifey HUA, Sheng -Chine

Habits de cérémonie :Tata Christiane



Réservationpour cette création, qui se tiendra du 21 au 30 Mars 2018, à la Halle des Chartrons de Bordeaux

Quelques mots sur Pierre Redon...

Artiste multimédia, fondateur du collectif d’artistes L’oreille électronique à Limoges, il participe entre 2000 et 2004 à de nombreux projets collaboratifs avec des vidéastes, des performeurs, des plasticiens et des danseurs.

Responsable du studio multimédia, Les Sœurs Grées et de la résidence d’artiste La Pommerie / Appelboom, lieu de production artistique et de recherche, il met en œuvre un programme avec des artistes invités autour des questions du territoire.

Actuellement ses recherches personnelles sont tournées vers les questions de l’écologie humaine et croisent le cinéma, le documentaire, la création sonore, les arts graphiques et la marche.

Illustrations musicales de l'interview :

Extrait de "9" et de "Lola"

" Lola" :Marche Sonore au Bois d’Haringzelles

À partir de l’histoire du lieu, de souvenirs et anecdotes personnels livrés à l’artiste lors d’entretiens et d’une séance d’hypnose, Pierre Redon compose une fiction sonore mettant en scène un personnage féminin. Le bois devient le cadre d’une romance surgie des traumas et fantasmes historiques. Des voix émergent, entre passé et présent...