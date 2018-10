Tapage nocturne reçoit Pauline Nadrigny & Catherine Guesde, puis le NovaTrio en live.

En première partie d'émission, nous recevons Pauline Nadrigny & Catherine Guesde, auteures du livre « The Most Beautiful Ugly Sound in the World : à l’écoute de la Noise » dans la collection Répercussions, publié aux Editions MF.

Pour nous parler de la Noise, de son histoire et de son approche nous avons reçu leur deux auteurs de cet indispensable ouvrage Pauline Nadrigny et Catherine Guesde. Interview enregistrée le 20 septembre 2018 au studio 151.



Illustrations musicales de l'interview :

Masonna

Spectrum ripper

Extrait de « Anthologie de la musique électronique »

Label SUB ROSA

John Wiese

No Party

Extrait de "Soft Punk”

Merzbow

Merzhex

Extrait de « Achromatic”

Label DAIS RECORDS

Merzbow

Kuma no mory / Moon

Extrait de »Wildwood »

Label DIRTER

Xenakis / Zbigniew Karkowski

Persepolis Remix : Doing by not Doing

Extrait de “ Xenakis : Persepolis vol 1”

Label ASPHODEL

Live du NovaTrio au studio 107

Avec Claude Terranova : piano, Christian Lété : batterie & Arnault Cuisinier : contrebasse

Session live enregistrée le 27 septembre 2018

Le NovaTrio est une réunion de musiciens venus du jazz, mais dont les fenêtres sonneraient sur la cour de la pop et du minimalisme américain. Pour « Ostinatum » leur nouvel opus discographique, le langage de ce trio formé de Claude Terranova au piano, Christian Lété à la batterie et Arnault Cuisinier à la contrebasse, repose sur une écriture rigoureuse bousculée par des improvisations inattendues, inentendues. Ils sont venus jouer pour nous au studio 107 quelques extraits de leur nouvel opus.

Titres interprétés pour Tapage nocturne :

Magnetic melody

Soleil d’hiver

Imaginery Song

Ostinatum

Vents contraires



Le CD "Ostinatum" du NovaTrio est paru chez Black and Blue