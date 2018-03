Tapage nocturne reçoit No Tongues

En guise de mise en bouche, nous vous proposons d’ouvrir l’émission avec un extrait de Psappha, une œuvre de Iannis Xenakis composée en 1975.

Permettant à l’instrumentiste de choisir ses valeurs grâce à la notation graphique, le compositeur donne surtout des indications de matière et de registre, ce qui offre une grande liberté d’interprétation.

Iannis Xenakis, Psappha

Steven Schick, percussions

Mode 170/73 © 2006 mode records.com

No Tongues, formé de Ronan Prual et Ronan Courty à la contrebasse, Alain Regardin à la trompette et Mathieu Prual aux saxophones et clarinette basse, sont passés au studio 107 de la maison de la radio, interpréter en avant-première quelques extraits de leur surprenant et captivant opus discographique Les Voies du Monde, que vous pourrez vous procurer dans toutes les bonnes boutiques.

Chant Dit La Voie des Esprits Pisini’aNo Tongues CD Les Voix du Monde 4635 199N 105576W

enregistrement Radio France au Studio 107:

La voix de la mort rugissante A.K.A / Composition Fernand Inuit Suite

No Tongues

