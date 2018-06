Tapage nocturne reçoit Nicolas Frize et Denis Bosse

L'actualité de la semaine

Interview du compositeurNicolas Frize, enregistrée le 31 mai 2018 au studio 151

Nicolas Frize propose du 7 juin au 10 juin prochain à la Maison des sciences de l’Homme à la Plaine St Denis en banlieue parisienne, une création baptisée « Elle s’écoule », où l’on parle du désir ou plus exactement de « Désirer désirer ». Pour nous parler de cette oeuvre, de cet événement, nous avons reçu Nicolas Frize, il est venu nous parler du travail qu’il façonne depuis des années au sein de la cité.

« Elle s’écoule » est une création musicale, qui sera donnée les 7, 8, 9 et 10 juin 2018 à la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord (Plaine Saint-Denis – métro Front Populaire), par un collectif de jeunes de collège et de lycées, une trentaine de musiciens professionnels et un grand chœur, à l’issue d’une résidence que le compositeur Nicolas Frize aura conduit durant deux ans sur le territoire de la Seine-Saint-Denis.

Entrée libre mais réservations indispensables au 01.48.20.62.08

Extraits diffusés pour Nicolas Frize

Rhizome (une œuvre musicale pour la Citadelle d’Amiens)

Les Musiques de la Boulangère

Palimpsestes 1 & 2

Portrait de Denis Bosse

Interview enregistrée le 31 mai 2018 au studio 151

Nous recevrons dans cette émission Denis Bosse, compositeur qui cultive avec subtilité une écriture éclectique en quête de liberté d’invention. Il développe une pensée qui cherche à appréhender les phénomènes sonores et musicaux, et s’intéresse à ce qui se passe entre les matériaux, et à la façon dont ils sont subjectivés : comment ils apparaissent et disparaissent...

Denis Bosse est l’invité de ce Tapage Nocturne.

Bio : Accordéoniste, compositeur et pédagogue né à Bordeaux en 1960, Denis Bosse vit et travaille en Belgique depuis 1989. Après des études scientifiques, il décide de se consacrer à la musique et étudie alors au Conservatoire de Bordeaux, participe à différents séminaires internationaux de composition puis complète sa formation au Conservatoire Royal Supérieur de Bruxelles et au Conservatoire Royal Supérieur de Liège. En 1996 il est compositeur stagiaire à l’Ircam Paris (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique), de 1999 à 2000 il est compositeur en résidence au Nouvel ensemble moderne de Montréal où il travaille avec Lorraine Vaillancourt et en 2002 il est lauréat du concours international de composition Gustav Mahler en Autriche. Denis Bosse est maître assistant en éducation musicale à la Haute École Galilée à Bruxelles, professeur d’écritures au Conservatoire Royal de Mons, professeur de composition au CRR — Conservatoire à rayonnement régional de Cergy — Pontoise et conférencier en composition au conservatoire royal de Liège. Il est l’auteur de nombreuses œuvres dont certaines ont un caractère pédagogique.

Extraits diffusés pour Denis Bosse :

- La lettre Volée

- Lettre à Julie-Anne Derome (création discographique), par le Trio Fibonacci

- Lettre à Bénédicte

- Banzaï Pipeline, par l'ensemble Musique Nouvelle - Direction Jean-Paul Dessy

- Obstinatissimo, par l'ensemble Musique Nouvelle

- Le chant de funambule, Variations 17 à 24 par Gabriel Prynn, cello

- Presto-Strepitoso Sturm & Klang Bosse

- Free Flow : Etude pour piano, par Marie-Dominique Gilles

L'actu de Denis Bosse :

Le 17 juin : création à Bruxelles de la "Lettre à Marc Jaureguiberry" pour guitare seule, par la guitariste belge Magali Rischette

En décembre 2018 : création à Florence au festival Gamo de "Contre-créature" pour ensemble et trois voix soliste par l’ensemble Gamo et les solistes de Résonance contemporaine (direction Alain Goudard)

En janvier 2019 : création à Bruxelles de la valse contemporaine pour ensemble orchestral dans le cadre d’un bal contemporain. Ensemble Sturm und Klang direction Thomas van Haeperen.

Pour 2019-2020 : création de mon madrigal contemporain par l’ensemble Tarentule