Ce soir, Tapage Nocturne reçoit Léo Kupper. Bruno Letort et François Bonnet sont allé l'enregistrer à Bruxelles le mois dernier.

Créateur d'instruments et poète, Leo Kupper a toujours cultivé ses passerelles entre les genres, les disciplines et les cultures.

Originaire de la Belgique germanophone, Leo Kupper a débuté sa carrière musicale au début des années 60 comme assistant d'Henri Pousseur. Son crédo sera celui de la musique électronique avec une passion pour la voix sous toutes ses coutures.

Proche de la nature dans laquelle il puise son inspiration, il réalise d'importants travaux d'architecture sonore, imaginant notamment une sorte de "jungle sonore" composée d'un système de coupoles dans lesquelles sont placées des personnes qui parlent. Les mots se transforment en sons, simultanément ou plus tardivement, créant ainsi un jeu de sonorités.

Compositeur et auteur on lui doit « Aventures sonores et musicales », en deux volumes, dans lesquels il parcourt l’évolution dans le jeu avec notamment la création des automates sonores et du Game (Générateur automatique de musique électronique).

