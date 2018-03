Tapage nocturne reçoit le pianiste Nicolas Horvath

La madeleine du jour, par Bruno Letort

Jean-Claude Risset

Extrait « Computer Suite From Little Boy » (1968)

REF Wergo WER 2013-50

L'invité du jour est le pianiste Nicolas Horvath

Interview et morceaux joués en live sur le piano du studio 107 de Radio France le 1er février 2018

Notre invité de ce soir, est un musicien pour qui l’aventure sonore n’est pas une simple formule.

Nicolas Horvath, pianiste-performeur, plonge dans une littérature musicale qui joue avec le temps et les repaires. De l’intégrale des oeuvres pour piano de Philip Glass au fameux « Vexations » d’Erik Satie, il a redéfini l’interprétation en remettant l’oeuvre dans son contexte, et en respectant les indications du compositeur.

A NOTER /Nicolas Horvathinterprètera Le dimanche 18 mars de midi à 20 heures, l’intégralité des oeuvres pour piano d'Erik Satie, dans le cadre du festival "Variations" à Nantes. Entrée libre à l'Institut des Études Avancées de Nantes

Le festival Variations se tiendra du 10 au 18 mars 2018.

Une semaine autour du piano et des claviers : du jazz au classique en passant par les musiques électroniques, expérimentales, improvisées ou traditionnelles... Retrouvez entre autres les invités de cet opus 2018, avec Ryuichi Sakamoto, Loïc Touzé, Chloé + Arnaud Rebotini + M.E.S.H., Thomas Enhco, Stéphane Ginsburgh, Melaine Dalibert, Bang on a Can, Charlemagne Palestine et The Necks… dans divers lieux de Nantes : le lieu unique | Théâtre Graslin | Cathédrale de Nantes | Chapelle de l’Immaculée | Pôle étudiant | Institut d'Études Avancées de Nantes.

Morceaux joués en studio le 1er février :

PHILIP GLASS

2ème Metamorphosis

TONU KORVITS

Ending in C

REGIS CAMPO

Lucis et Unbrae simplicitate

ANTHONY GIRARD

Silencieux et immobile

WILLIAMS SUSMAN

Quiet Rhythms Prologue 44

ERIK SATIE

1ère Gnossienne

ARVO PART

Diagram # 1

JAAN RAATS

Radio 4

DENIS LEVAILLANT

Etude n° 14 Transe

Le dernier enregistrement au disque de Nicolas Horvath :

Satie, Complete Piano Works - Vol 2, New Salabert Edition (Janvier 2018)

Label NAXOSGrand Piano ‎– GP762