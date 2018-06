Tapage nocturne reçoit Michka Assayas et le pianiste Jean-Michel Bernard

L'actualité du jour :

Bruno Letort reçoit Michka Assayas

Nous vous proposons d’ouvrir cette émission avec « Very good trip, le rock au pays des rêves », le livre fruit des chroniques de l’émission éponyme de Michka Assayas sur France Inter, consacrées à l’épopée du rock psychédélique. Des Bee Gees à Genesis, de Radiohead à Pink Floyd ou Brigitte Fontaine l’auteur décrit et commente cette veine homogène. Occasion de nous entretenir avec Mishka Assayas.

Michka Assayas est un journaliste, producteur, passeur et écrivain français. Il est notamment l’auteur du Nouveau dictionnaire du rock (Robert Laffont) considéré comme une référence.

Il est producteur de l'émission "Very good trip" sur France Inter, et il vient de faire paraître aux éditions Le mot et le reste le livre " Very good trip, le rock au pays des rêves "

Extraits illustrant l'interview :

King Crimson

Red

The Beatles

St Pepper Abbey Road

Pink Floyd

Saucerful of secrets

Soft Machine

Third

Frank Zappa

Joe's garage

Emerson Lake and Palmer

Tarkus

Franco Battiato

Cancelli della memoria

Echo and the Bunnymen

Live in Liverpool

The Cure

Pornography

The Psychedelic Furs

All of this and nothing

Le Live du jour :

Live deJean-Michel Bernard, piano, enregistré le 07 juin 2018 au studio 107

Le compositeur argentin Lalo Schifrin a gravé son nom au Panthéon des compositeurs des musiques de films les plus populaires, en composant les musiques de « Bullit », d’ « Amityville », ou d’ « Opération Dragon », sans oublier les séries comme « Mission Impossible » ou « Mannix »...

Mais au delà de ces étoiles, son itinéraire est des plus passionnants : pianiste de Dizzy Gillespie, arrangeur de Stan Getz, de Count Basie ou encore de Jimmy Smith, chef d’orchestre, il dirigea notamment la création du fameux Concerto pour Bandonéon et orchestre d’Astor Piazzola. Les facettes de ce musicien sont multiples et révèlent un talent unique.

C’est un peu pour rendre hommage à cette personnalité qui aura marqué de son empreinte la culture pop depuis plus de 50 ans que Jean-Michel Bernard a revisité avec passion l’oeuvre de Lalo Schifrin en lui donnant un nouvel éclairage, personnel. L'occasion pour Tapage Nocturne de revenir sur l’extraordinaire parcours du musicien argentin…

Morceaux joués par Jean-Michel Bernard (de Lalo Schiffrin) :

Mannix Mission impossible Bullit The Plot / Mission impossible Tango del Atardecer La science des rêves La Rafle / In the tracks Bossa Nova Générique "Je vous écris du plus lointain de mes rêves" Ange et Gabrielle

Actualité :

Le nouvel opus de Jean-Michel Bernard est paru en janvier 2018 :

CD "Jean-Michel Bernard Plays Lalo Schifrin"

LABEL Cristal Records