Tapage nocturne reçoit le pianiste Guillaume de Chassy

La madeleine de Bruno Letort

Bjork (Transcription pour piano et électronique : Leon Milo)

I Miss you

Leon Milo et Susanne Kessel

Extrait du CD "Iceland"

Oehms Classics OC 813 (2008)

L'invité du jour est le pianiste Guillaume de Chassy

Live et interview réalisée au studio 107 de Radio-France le 07 décembre 2017

Après la madeleine de Bruno Letort, nous restons dans le monde du piano, avec notre invité de ce soir, Guillaume de Chassy.

Loin des sentiers battus, le drôle d'itinéraire de notre pianiste impressionne ! Son jeu se dessine comme une incroyable mosaïque débridée, brisant les cloisons des genres, des esthétiques, des chapelles et des dogmes.

Son piano est constamment en quête de liberté, en promenant sa musique dans toutes les musiques. Pour mener à bien ce périple, il malaxe un maximum d'influences dans un minimum de notes, et fait naître un monde bien à lui, mais ouvert aux autres...

Morceaux joués par Guillaume de Chassy, sur des chansons de Barbara :

- Les Rapaces et l'Aigle noir

- Dis, quand reviendras-tu

- Ma plus belle histoire d'amour c'est vous

- Une petite cantate

Extraits des CD suivants, en complément des morceaux joués en studio :

CD "Ithal"

Guillaume Dechassy /Ravi Prasad / Philippe Renault

MIKELI MUSIC

CD "Eisler / Prokofiev - Bridges"

Arnault Cuisinier / Guillaume de Chassy / Laurent Naouri / Thomas Savy

ALPHA

CD "Shakespeare Songs"

Guillaume De Chassy / Christophe Marguet / Andy Sheppard

ABALONE PROD