Tapage Nocturne reçoit Jean-Yves Leloup, et Idiot Saint Crazy Orchestra en live

L'actualité de la semaine, avec Jean-Yves Leloup

Tapage nocturne reçoit Jean-Yves Leloup, pour son livre "Techno 100" paru aux éditions Le Mot et le Reste (sept 2018).

Journaliste, DJ et artiste sonore, Jean-Yves Leloup est devenu critique spécialisé en musiques électronique et pop. Il travaille notamment pour le magazine "Tsugi" et le site Culture Mobile.

Illustration musicale de l'interview :

Maurizio

« MØ7B » (Unreleased Mix)

Maurizio (1997)

F.U.S.E. (Richie Hawtin)

« Substance Abuse »

Plus 8 (1991)

Yellow Magic Orchestra

« Neue Tanz »

Extrait de l’album Technodelic Alfa (1981)

Yves de Mey

« Past To A Halt »

Extrait du EP Counting Triggers Sandwell Disctrict (2011)

CJ Bolland

« Horsepower »

R&S (1991)

Philippe Cam

« LFO Drive »

Extrait de l’album Balance Traum Schallplatten (2001)

Atom

« Im Rausch Der Gegenwart I » et « Funksignal »

Extraits de l’album Liedgut Raster-Noton (2009)

Le live de la semaine :

Le Idiot Saint Crazy Orchestra and Guests

Avec Antoine Chotteau, batterie, Antonin Carette, basse Valentin Carette, guitare, synthé, chant, électronique + Delphine Delegorgue, chant et William Vandamme, violon

Live enregistré au studio 107 le 11 octobre 2018

Nous recevons ce soir un groupe qui cultive avec passion la musique improvisée et le rock déjanté, que ne renierait pas Frank Zappa.

Originaire de Dunquerke, les frères Antonin et Valentin Carette avec leur acolyte Antoine Chotteau, cultivent une approche très singulière de la scène, mélangeant spectacle et virtuosité.

Ils sont venus nous rendre visite, invitant Delphine Delegorgue et William Vandamme, tous en costumes devant les micros, même sans caméras !

Titres interprétés en live :

The Sea of Paradise

In the Car

Anachronism of Love

Le Prince de ce Monde

P.P.P