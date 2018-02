La madeleine de Bruno Letort

György Ligeti

« Hungarian Rock » (Chaconne)

Elisabeth Chojnaka; clavecin

REF WERGO - WER 60100-50

Tapage nocturne reçoit le Duo NOORG, avec Loïc Guénin et Eric Brochard.

Live et interview enregistrés le 1er février 2018 au studio 107 de Radio France

, © Radio France / Bruno Riou-Maillard

le Duo NOORG est composé de Loïc Guénin (objets sonores, voix, Laptop) et Eric Brochard (Electronique, voix, laptop)

La pièce jouée dans notre studio s'intitule "Plexus"

Noorg est un duo qui se situe à la frontière ténue entre un rock noise expérimental, et un drone électroacoustique. Sculpteurs de matière, ils travaillent le son en tissant une toile complexe à partir d’un seul et unique fil continu. Eric Brochard et Loïc Guénin travaillent au millimètre, affinent les épaisseurs, déplacent les sources dans l’espace pour donner naissance à un paysage sonore acoustique, électronique, rythmique et harmonique.

, © Radio France / Bruno Riou Maillard

Musique en plus :

Extrait du CD "Virtuel Meeting" de Xavier Garcia

avec Eric Brochard

Edité chez SIGNATURE / RADIO FRANCE