Tapage nocturne reçoit le compositeur Karl Naegelen

la madeleine sonore de la semaine

Frédéric Lagnau

« Ou pas »

Par le DuaDueDuiDuo (Christophe Rieger, saxophone et Jean-Louis Marchand, clarinettes)

Extrait du disque « Les métronomes détraqués »

Label Signature (2007)

, © Signature

L'invité de la semaine est Karl Naegalen

Interview enregistrée le 06/05/19 au studio 142 de Radio France

Après avoir exploré le saxophone et la guitare, qui l’emmènent vers les rives du jazz et du rock, et s’être passionné pour le fascinant gamelan Indonésien, Karl Naegelen a élaboré un langage musical qui prend sa source notamment dans le jeu singulier de musiciens improvisateurs ou traditionnels. Il cherche notamment à préserver dans l'écriture la souplesse et la spontanéité caractéristiques des musiques de tradition orale, à travers une recherche constante de qualités sonores et de timbres.

Illustrations musicales de l'interview :

Karl NAEGELEN

" Variations sur Ernst "

" Etude 1 pour piano "

" Fenêtre ovale "

" Etude 2 pour piano "

" Kroum "

" Con moto, In aquam variation "

Interprétés par Joris Rühl (clar), Eve Risser (piano)

Extraits tirés de « Fenêtre ovale »

Disque Umlaut Records Umfr CD 03

" Fenêtre ovale, 2ème volet " & " Flüstern, Strettes "

Pour piano, violon, clarinette et percussions

Eve Risser (piano), Joris Rühl (clar), Amaryllis Billet (vln), Toma Gouband (perc)

Enregistré au studio 104 de la Maison de la radio.

Disque Umlaut Records Umfr CD 20

" Maelström "

Spat’sonore : Nicolas Chedmail, Philippe Bord, cors ; Joris Rühl, sax ; Giani Caserotto, guit électrique ; Roméo Monteiro, perc ; MaximeMorel, tuba ; Thomas Beaudelin, sax ; Amaryllis Billet, violon

Enregistré à la scène National d’Orléans en sept 2016

" Prélude pour toy piano "

Wilhem Latchoumia, piano toy

Musée des Beaux Arts de Lyon, 2005

" La chute des anges rebelles ", pour quatuor à cordes

Quatuor Bélà

Festival Quatuor en Lubéron du 23/08/2018

" Ich ruf zu dir ", pour voix de femme-percussion-harpe

Margherita Trefoloni (voix), Aurélie Saraf (harpe), Benoît Poly (perc)

" Modules pour piano, perc, harpe, clar, violoncelle "

Instant donné. Instants chavirés, 18 nov 2015

Plus : Vidéo Karl Naegelen "L'espiègle", Master classe de harpe CRR de Paris