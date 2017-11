Tapage nocturne reçoit le compositeur Jean-Baptiste Favory

La madeleine de Bruno Letort

Dai Fujikura

« Abandoned Time »

Extrait de"Ice"

Daniel Lippell, guitare

International Contemporary Ensemble, sous la direction de Mathew Ward

REF KAIROS 0013302KAI (2004)

Notre invité du jour est le compositeur Jean-Baptiste Favory

Interview enregistrée le 02 novembre 2017 au studio 107 de Radio France

Jean-Baptiste Favory est un compositeur surprenant, qui ne cesse de brouiller les pistes. Alors que l’on l’attend compositeur de musique concrète, il nous présente son visage rock, alors qu’on le surprend ingénieur du son, il devient compositeur pour l’image. Mais ce qui semble éclectique ne l’est qu’en apparence, une manière comme une autre d’effacer les frontières.

La musique de Jean-Baptiste Favory propose une immersion dans l’intimité du son, en constante recherche d’un effacement des frontières entre le temps musical et le rythme naturel des sons concrets. Il tente la création d’hybrides sonores en mouvements, susceptibles de modifier notre état de conscience.

, © Radio France / Soizic Noël

Extraits diffusés dans l'émission :

Jean-Baptiste Favory

Things Under_: Organic Compositions for Guitars and Electronics

Feeding Tube Records

Jean-Baptiste Favory_

Cosmos Privés

Bruit mauve

Fading Spaces

Chicharra

Unisono 1

Microsphères

Tous extraits du CD Cosmos Privés

Sortie du disque de Jean-Baptiste Favory le 17 novembre 2017 :

COSMOS PRIVÉS

Sur le label ACEL (Distribution QUART DE LUNE/UVM)

"Jean-Baptiste Favory est à la recherche de nouvelles formes, de nouvelles structures correspondantes à la façon dont s'entend le monde. C'est ici tout le sens de ces "Cosmos privés", où il cherche à rendre compte de sa perception du monde, au travers de sons provenant souvent de voyages, effectués en tant que preneur de son pour le documentaire.

Il ne s'agit cependant pas de présenter un catalogue de voyages, et encore moins de fabriquer des cartes postales sonores. Le but n'est pas de reproduire un modèle d'Univers existant où sont établis des schémas de la réalité que nous prendrions ensuite pour la réalité même ; il s'agit plutôt de "Cosmos Privés" où les relations établies entre les objets sonores s'avèrent l'expression propre du créateur, sa vision de la réalité du monde. Ces relations entre ces objets sonores deviennent au moins aussi importantes que les objets eux-mêmes..."

(Dossier de Presse du site ACEL)

Soundcloud JB Favory