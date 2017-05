Tapage nocturne reçoit le compositeur et producteur David Behrman

Les actus et madeleines de la semaine

Par François Bonnet :

Ernstalbrecht Stiebler

Kanon / Torsi

REF TELEMARK 628.06 (2017)

Par Bruno Letort:

Marc-André Dalbavie

Palimpseste

Par l’ensemble L’Itinéraire

REF SOUPIR 1209 (2006)

David Behrman est l'invité de Tapage Nocturne ce soir

Traduction de l'interview par Valentina Gardet

Pionnier de l’expérimentation musicale post-cagienne, il fût également fondateur de la Sonic Arts Union, aux côté notamment de Robert Ashley et Alvin Lucier. Directeur de la collection discographique Music of Our Time chez Columbia, David Behrman fut le premier à fixer sur disque le célèbre « In C » de Terry Riley.

Il est une figure discrète, bien qu’incontournable de l’avant-garde américaine, et profitant de son passage à Paris pour le festival Présences électronique, Tapage nocturne est allé à la rencontre de David Behrman pour évoquer son parcours, ses influences et ses récentes découvertes musicales.

Programmation musicale de l'émission :

David Behrman

Refractive Light / Eln Glaesele Warems

REF Experimental Intermedia Foundation ‎ (1991)

David Behrman

A traveller’s Dream Journal / Leapday Night

REF LOVELY MUSIC (1991)

David Behrman

On The Other Ocean

REF LOVELY MUSIC (1977)