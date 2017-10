Tapage nocturne reçoit le bassiste Frédérick Galiay

L'actualité de Bruno Letort

Michael Pisaro

CD “Asleep, Street, Pipes, Tones” for bass clarinet, electric guitar, and tape

Par Håkon Stene et Kristine Tjøgersen

REF HUBRO CD 2591 (2017)

Notre invité du jour est le bassiste Frédérick Galiay

Live et interview enregistrés le jeudi 5 octobre 2017 au studio 107 de Radio France

Notre invité de cette semaine cultive avec passion un parterre d’expression, sur lequel se développent mille racines : art plastique, improvisation, écriture, installation. Car ce qu’invente Frédérick Galiay, c’est une forme inventive où barrière et impossible sont bannis. Frédérick Galiay est compositeur et musicien éclectique, il improvise, écrit et conduit une large palette d’ensembles instrumentaux. Il est aussi plasticien.

A la basse, ses modes de jeux sont issus d’une recherche poussée vers l’élargissement des possibilités acoustiques, timbrales ainsi que l’ambitus traditionnel de l’instrument.

B letort.

Pièce jouée lors de l'enregistrement au studio 106 : "Missing Time"

"Missing Time "est une pièce en huit parties, composée pour un soliste à la basse électrique en interaction avec un dispositif d’amplification, et un dispositif de "prise de son active". Cette pièce est une composition à plusieurs niveaux avec différentes permutations possibles.

L’œuvre se présente sous la forme d’un laboratoire sonore en temps réel, une expérience d’immersion, développant une mécanique des relations spatiales et temporelles existant entre les sons.

BIO Frederick Galiay : compositeur de musique instrumentale et électroacoustique, bassiste électrique, improvisateur et plasticien, il travaille au décloisonnement des genres et des courants artistiques. Évoluant entre musique contemporaine, rock (et post-rock), Jazz, free-music et bruitisme, il se définit par la poésie quʼil écrit.

À la basse électrique, ses modes de jeux sont issus d’une recherche poussée vers l’élargissement des possibilités acoustiques, timbrales ainsi que de l’ambitus traditionnel de l’instrument. Des infra basses aux suraigus, il détourne à sa guise le son de son instrument, souvent méconnaissable travaillant aussi bien le rythme et l’harmonie que les matières abstraites.

Son écriture instrumentale, enrichie de ces multiples expériences et pratiques artistiques étendues, est inclassable, et reflète la liberté avec laquelle il aborde l’art : sans a priori.

CD Frederick Galiay : Missing Time

Musique composée, interprétée, enregistrée et mixée par Frederick Galiay

INVERSUS DOXA

facebook Frederick Galiay