Tapage nocturne reçoit l'altiste Garth Knox

La madeleine de Bruno Letort

Jean-François Vrod, Frédéric Aurier, et Sylvain Lemêtre

Marcholune

Extrait de « La soustraction des fleurs »

Notre invité du jour est l'altiste et violiste d'amour Garth Knox

Altiste explorateur, d'origine irlandaise, Garth Knox commence sa carrière en jouant au sein des grandes formations londoniennes avant de devenir l'altiste du Quatuor Arditti, pendant sept ans, quatuor avec lequel il créera de nombreuses œuvres, de Stockhausen à Ligeti, de Boulez à Xenakis.

Parallèlement à son activité de concertiste, Garth Knox compose, notamment des musiques de scène pour des spectacles de théâtre et de danse ainsi que des pièces de concert.

Toujours à l’affût de langages innovants, il a enregistré avec le trio Saltarello, un surprenant opus discographique consacré à John Zorn intitulé "Leonard", que vous pourrez entendre dans notre émission.

CDLeonard

John Zorn / The Book Of Angels

Par Garth Knox et le Trio Saltarello, (Agnès Vesterman, Sylvain Lemêtre, Julia Robert)

LABEL TZADIK

A NOTER : Concert de sortie de cet album le 28 novembre 2017 au Festival Jazz'n'Klezmer au New Morning à Paris

Autres extraits diffusés dans l'émission :

Garth Knox

"Satellites III : Dimensions"

Interprété par le Kronos Quartet

Soundcloud

Garth Knox

Premier pas

Garth Knox, alto

Pas de référence commerciale.

Vient de sortir également le CD "All soundings are true" de Garth Knox en duo avec Caoimhin O'Raghallaigh (fiddler irlandais)

Musique traditionnelle irlandaises et improvisations.

LABEL DIATRIBE RECORDS