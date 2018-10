Tapage nocturne reçoit Guy Darol, puis le compositeur Todor Todoroff

En première partie d'émission, nous avons reçu Guy Darol, qui a préfacé la biographie "Them or us" de Frank Zappa.

Interview enregistrée le 27 septembre 2018 au studio 107 de Radio France.

Guy Darol est auteur d’une dizaine de livres, dont plusieurs ouvrages consacrés à Frank Zappa, à André Hardellet et à Joseph Delteil. Il est également journaliste à Muziq, Jazz Magazine et Le Magazine des Livres, après avoir collaboré au Magazine Littéraire, à Libération, à Recording et à Music Sound.

"Frank Zappa - Them Or Us"

Traduction de Thierry Bonhomme

Préface de Guy Darol

La Rue Musicale, Editions de laPhilharmonie de Paris

Livre légendaire, pour la première fois accessible au lectorat francophone, "Them or us" est la Bible des fans de Frank Zappa. À mi-chemin entre le scénario de film et le cut-up inspiré par les écrivains de la Beat Generation, le texte mêle les personnages, les imaginaires et les positions politiques de Zappa à des passages issus de différents albums (notamment _Joe’s Garag_e et Thing-Fish). Le musicien avait conçu ce livre en pur autodidacte, de l'écriture à la mise en page de l'édition originale (ce dont témoignent les pages fac-similées qui jalonnent cette édition française). Une œuvre littéraire inclassable dont la lecture éclaire tout l'univers de Zappa.

Illustration musicale de l'interview :

Frank Zappa

Extrait de Ship arriving too late to save a drowning witch

UNIVERSAL MUSIC

Frank Zappa

« Sinister footwear II »

Extrait de Them or Us

RYKO

Frank Zappa

« Catholic girls »

Extrait de Joe’s garage

RYKO

Frank Zappa

« The girl in the magnesium dress » « Naval aviation in Art »

Extrait de The perfect stranger / Boulez dirige Zappa

Ensemble Intercontemporain

PATHE MARCONI EMI

Frank Zappa

« Yo mama »

Extrait de Sheik Yerbouti

EMI

En deuxième partie d'émission, Tapage nocturne reçoit le compositeur Todor Todoroff.

Ingénieur, compositeur, chercheur, Todor Todoroff explore le son sous tous ses angles, construisant des objets sonores à destination du concert, de la danse ou de l’image. Toujours curieux de nouvelles formes, il a esquissé avec talent un catalogue ou se côtoient avec curiosité des approches plurielles.

Sa musique électroacoustique marque un intérêt particulier pour la multiphonie, la gestion de l’espace sonore et l’expérimentation de nouvelles méthodes d’interaction et de transformation du son où le geste occupe une part significative, revisitant le concept de séquence-jeu dans le domaine numérique, pour une plus grande expressivité.

Programmation musicale de l'interview (Toutes les musiques sont de Todor Todoroff)

Dédales, extrait

eVanescens, extrait (Live)

Réminiscences, extrait (MusiquesNouvelles 50ans)

Rupture d'équilibre, extrait

Pendula Anima, extrait (Live)



