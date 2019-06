Tapage nocturne reçoit François Mardirossian et le Trio D'Argent Souffle Nomade

L'actualité de la semaine

Notre premier invité est le pianiste François Mardirossian, avec qui nous évoquerons la naissance à Lyon d’un nouveau festival, baptisé avec malice « Superspectives », et qui se tiendra du 20 juin au 14 juillet.

Se frayer un chemin dans le monde des festivals n’est pas chose aisée. Trouver une ligne éditoriale, établir une rencontre avec le public, devenir l’écrin des artistes et enfin collecter les moyens pour faire vivre une sorte d’idéal, sont autant de difficultés rencontrées. Certains musiciens vont jusqu’au bout leur rêve, pour offrir de l’inouï à un public. Ainsi en est-il de François Mardirossian et Camille Rhonat, qui se sont lancé dans cette aventure avec une programmation aux esthétiques larges, allant de Frederic Rzweski à Moondog en passant par Phil Glass, Alvin Curran, Benjamin Britten, Morton Feldman et Tom Johnson... sans oublier le jazz et un programme consacré aux compositrices françaises.

Pour nous parler de cette aventure musicale, qui se déroulera du 20 juin au 14 juillet prochain, nous avons reçu le directeur artistique de ce drôle d’événement, le pianiste François Mardirossian.

Illustration musicale de l'interview de François Mardirossian :

Meredith Monk

Railroad (Travel song)

Francois Mardirossian, piano

(En concert au festival "Superspectives", la Nuit Blanche le 6/07)

Bal L’Bluz

El Watane

(En concert au festival "Superspectives", le 21/06)

Brian Eno (transcription : François Mardirossian)

By this river

Francois Mardirossian, piano

(En concert au festival "Superspectives", la Nuit Blanche le 6/07)

Frédéric Lagnau

A mesure et au fur

Frédéric Lagnau, piano

(En concert en Hommage à F Lagnau au festival "Superspectives", la Nuit Blanche le 6/07)

Simeon Ten Holt

Aforisme nr

Francois Mardirossian, piano

Moondog

Unexpected Twosome

Mariam Tonoyan, piano / Stefan Lakatos, trimba & friends

(En concert au festival "Superspectives", le 05/07)

Sunday Morning Blues

Amaury Faye Trio :

Amaury Faye piano / Louis Navarro contrebasse & Théo Lanau batterie

(En concert au festival "Superspectives", le 30/06)

L'invité de la semaine est le Trio d'Argent / Ensemble Souffle nomade

Avec les flûtistes Michel Boizot, François Daudin Clavaud et Xavier Saint-Bonnet.

Cela fait 35 ans que le Trio d’Argent, formé de Xavier Saint Bonnet, François Daudin-Clavaud et Michel Boizot, suscite et défend la création. Ton That Thiet, Anna Lara, Thierry Pécou ou le regretté Luc Ferrari ont écrit des pages pour cette ensemble qui a parcouru le monde pour distillé ces musiques d’aujourd’hui.

Repensant la forme-spectacle sous leur appellation Souffle Nomade, il ont collecté un répertoire unique qui explore les sonorités nouvelles et expérimente les modes de jeu, au-delà de l’occident. Ils sont venus jouer au studio 108 de Radio France pour notre émission.

Sortie du CD pour la semaine du 35ème Anniversaire du Trio d'Argent du 13 au 16 juin 2019 sur facebook

Ils souffleront le 13 juin au Triton, le 15 juin au Café de la Danse et le 16 juin au Temple Saint Marcel à Paris, les 35 bougies d’un itinéraire qui se redessine de projet en projet....

Illustration musicale de l'interview :

" LE SON DE L’ENCRE "

La nouvelle création de l’ensemble Souffle Nomade – Trio d’Argent vous invite à un voyage sonore interactif au cœur de l’art graphique asiatique. Avec des œuvres des compositeurs Claire-Mélanie Sinnhuber, Tao Yu, Gualtiero Dazzi et François Daudin Clavaud, le « geste musical » se révèlent autrement dans une relation intime avec les « gestes graphiques » diffusée dans un mapping vidéo du mangaka Taniguchi, du calligraphie Shanshan Sun et du dessinateur Kim Jung Gi. Il ne s’agit ni d’accompagner le dessin par la musique, ni de dessiner la musique, mais d’interroger les gestes qui animent le calligraphe et le musicien afin d’en révéler l’indicible et d’en extraire une essence commune.

François Daudin Clavaud

Le son de l'encre

Claire-Mélanie Sinnhuber

Vent Léger

Gualtiero Dazzi

La demeure du rêve

Plus extraits des CD :

Marcela Rodriguez

El Horizonte

Otro Horizonte

Trio d’ Argent

CD HORIZONTES MEXICANOS

REF URTEXONLINE.COM JBCC 269

Friedrich Kuhlau

Grand Quatuor en Mi mineur op 103

Trio d’ Argent

REF URTEXONLINE.COM JBCC 273

Eugenio Toussaint

Amefrica II

Trio d’Argent

CD HORIZONTES MEXICANOS

REF URTEXONLINE.COM JBCC 269