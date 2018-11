Tapage nocturne reçoit Elise Dabrowski

L'actualité de la semaine

Extrait du CD Lazuli

Hilde Marie Holsen (trompette)

REF Hubro - Plage 4

Dans cet opus, la trompettiste norvégienne explore son propre jeu en triturant, détournant, malaxant le son de son instrument. De cette collecte de timbres, elle construit, tout au long des plages, des univers oniriques souvent énigmatiques.

Jouant parfois avec les sons parasites de la trompettes, elle élabore des couches sensitives et créé un univers hypnotique. Le dialogue intense entre les processus de composition et d’improvisation est comme un mobile dont on se garderait de changer ne serait-ce qu’un élément, par crainte d’entacher son équilibre.



L'invitée de la semaine est la chanteuse et contrebassiste Elise Dabrowski

Live enregistré le 18/10/18 au studio 107 de Radio France

Elise Dabrowski cultive une multitude de facettes. De la scène d’opéra à la scène jazz et musiques improvisées, elle aime croiser les disciplines mêlant danse contemporaine, poésie, théâtre dans des parcours inédits au propos affirmé et habité, comme en témoigne sa création 2018 Comment s’en sortir sans sortir, opéra poétique et memento lyrique dans lequel se livre un corps à corps sensuel et onirique avec le son.

Programmation

Nerf de Bœuf

Texte de Ghérasim Luca

Musique et interprétation d’b

Chordata

Elise Dabrowski (texte, musique et interprétation)

Theria

Elise Dabrowski (texte, musique et interprétation)

Bovidae

Elise Dabrowski (texte, musique et interprétation)

Animalia

Elise Dabrowski (texte, musique et interprétation)

Mammalia

Elise Dabrowski (texte, musique et interprétation)

CD AUROCH META RECORDS 076

Taurus

Elise Dabrowski (texte, musique et interprétation)

Bovinae

Elise Dabrowski (texte, musique et interprétation)

Eutheria

Elise Dabrowski (texte, musique et interprétation)

Bos

Elise Dabrowski (texte, musique et interprétation)