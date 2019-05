Tapage nocturne reçoit Diego Losa & Bernard Wystraëte, et les deux membres du duo Kairos

L'actualité de la semaine, avec Diego Losa et Bernard Wystraëte

Notre première partie d'émission invite le duo formé par le flûtiste Bernard Wystraëte, et le touche à tout de l’électronique, spécialiste des outils du GRM, les fameux "GRM Tools", Diégo Losa.

Nous évoquerons leur nouveauté discographique baptisée « In Fraganti », un opus qui mêle les sons des flûtes diverses et variées de Bernard Wystraëte et l’univers sonore singulier de Diégo Losa, qui fait des outils de traitement un instrument à part entière.

New CD : "In Fraganti " (flagrant délit)

Par Bernard WYSTRAËTE (Flûte basse, octibasse), Diego LOSA (sax soprano, électronique, GRM Tools en temps réél)

Avec en Guest : Cristina Delume (voix, chant)

REF MAP038

Illustrations musicales de l'interview, extraites de l'album "In Franganti" :

La statégie du vent

De bon air

De Facto I, VI & VII

Les invités de la semaine : le duo Kairos

Le duo Kairos, formé par Jacques Derégnaucourt, violoniste et compositeur et Dominique Vasseur flûtiste et compositeur, développe une improvisation foncièrement indépendante, qui cultive sa propre esthétique.

Ensemble ils jouent et se jouent d’un propos instrumental bâti sur des passerelles avec l’électronique. Mais dans ce mot « instrumental », il faut aussi y intégrer la voix, qui devient au fil des volutes sonores, un instrument à part entière.

Par des jeux de miroirs mouvants et polymorphes, leur expression cultive l’étonnement mutuel, jubilatoire et toujours renouvelé d’une forme d’écriture organique en temps réel.

Morceaux interprétés en live par le duo Kairos, enregistrés le 01 avril 2019 au studio 108 :

Kairos Instantané 2

Kairos Instantané 4

Kairos Instantané 1

Kairos Instantané 3

Kairos Instantané 7

Kairos Instantané 8