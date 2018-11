Tapage nocturne reçoit Colin Roche

La madeleine de Bruno Letort :

David Lang

"Cheating, Lying, Stealing"

Par Icebreaker

Extrait du CD "Icebreaker - Rogue's Gallery"

REF Felmay Fy 7002

L'invité du jour est Colin Roche

Interview enregistrée le 25/10/18 au studio 151 de Radio France.

L’invité de ce Tapage Nocturne est Colin Roche, compositeur qui pose clairement la question de la création et de sa forme, de l’écoute et de sa réception.

Et c’est sans nul doute l’observation des sons comme objets qui est l’une des qualités premières de Colin Roche. Construit par la poésie « matérialiste » de Francis Ponge, le cinéma de Robert Bresson ou les romans de Nathalie Sarraute, cet étonnant compositeur explore des « tropismes » musicaux, des mouvements intérieurs mus par une force inconsciente.



Musiques illustrant l'interview :

Colin Roche

La cigarette (mémoire de solitude) pour violon

Interprété par Constance Ronzatti, violon

CD Créations pour le Festival « Printemps des Arts de Monte Carlo »

Colin Roche

Erotique de l’allumette, pour contrebasse

Interprété par Ulysse Vigreux, contrebasse

CD monographique La fabrique

Label La Chambre (2018)

Catalogue CALAMEO

Colin Roche

Au fil des pas (ou l’inachèvement perpétuel), pour violoncelle

Interprété par Lola Malique, violoncelle

CD monographique La fabrique

Label La Chambre (2018)

Colin Roche

Roman au miroir (Sisyphe à ma table), pour voix - Etude 1

Interprété par Colin Roche, voix

CD monographique Roman au miroir (Sisyphe à ma table)

Label La Chambre 2018

Colin Roche

Roman au miroir (Sisyphe à ma table), pour voix - Etude 2

Interprété par Cameron Graham et Colin Roche,voix

CD monographique Roman au miroir (Sisyphe à ma table)

Label La Chambre 2018