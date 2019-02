Tapage nocturne reçoit Clara de Asís

La madeleine de la semaine

David Lang

« World to come » (2003)

Interprété par Maya Beiser, voix et violoncelle

Album "The Day"

REF Cantaloupe CA 21135

L'invitée de la semaine est Clara de Asis

Live enregistré le 04 février 2019 au studio 108

Clara de Asis est une compositrice qui explore le dépassement des modes conventionnels de l’approche instrumentale, cultivant un champs inouï entre composition et improvisation libre.

D’origine espagnole, mais installée à Marseille depuis de nombreuses années, elle construit son langage à partir d’éléments minimalistes, un gong, une guitare à plat, des objets métalliques, frottés, frappés caressés…

Avec cet instrumentatrium digne d’une liste de Prévert elle a dessiné un monde sonore bien à elle, qu’elle partage dans des duos avec Noël Akchoté, Bruno Duplant ou Lauri Hyvärinen, avec qui elle prépare un disque.

Clara de Asis est l’invitée de ce Tapage Nocturne

Nom du morceau de Clara de Asis, interprété en live au studio : " De ce côté-ci "

Musique additionnelle :

Clara de Asís

Without - Excerpt 1

Without - Excerpt 2

Without - Excerpt 3

Interprètes : Erik Carlson (violon) & Greg Stuart (percussion).

Dans l'album "Without"

REF Elsewhere (USA), 2018.

Clara de Asís & Bruno Duplant

La paresse (Excerpt)

Dans l'album "L'inertie"

REF Marginal Frequency (USA), 2017.

Clara de Asís

Uno todo tres (Excerpt)

Dans l'album "Uno todo tres"

REF PiedNu (FR), 2016.