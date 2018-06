Tapage nocturne reçoit Annette Vande Gorne et Jean-Luc Fafchamps

L'actualité du jour : Annette Vande Gorne

Interview enregistrée en Belgique par Bruno Letort

, © Commons Wikipedia

C’est avec la parution de l'ouvrage : « Traité d’écriture sur support » d’Annette Van de Gorne, que nous ouvrons cette dernière émission de la saison. Fruit de nombreuses années d’enseignement, cet ouvrage passe en revue les multiples techniques qui forge le langage acousmatique.

Pour nous parler de cet opus, nous avons rencontré Annette Vande Gorne cette semaine dans son studio en Belgique, où elle évoque la genèse de cet ouvrage, et son itinéraire entre création et transmission.



Annette Vande Gorne

" Traité d'écriture sur support "

Edité chez Musiques et Recherches

, © Musiques et Recherches

Illustration musicale de l'interview :

Annette Vande Gorne

Extrait de Yawar Fiesta, opéra électroacoustique

LABEL Empreintes Digitales

Luc Ferrari

Dialogue Ordinaire Avec La Machine

LABEL ELICA

Karlheinz Stockhausen

Hymnen pour bande magnétique

Christian Zanesi

Arkheion, Les mots de Stockhausen

INA GRM / Musidisc

François Bayle

Un concert imaginaire GRM : Erosphère. Toupie dans le ciel

INA GRM

Bernard Parmegiani

Un concert imaginaire GRM : La roue Ferris

INA GRM

Christian Zanesi

Arkheion, Les voix de Pierre Schaeffer

INA GRM / Musidisc

Plus / Annette Vande Gorne

surfacebook

sur L'ENSA Bourges

surElectroacoustique.be

en savoir plus émission Tapage nocturne Annette Van de Gorne

-

L'invité du jour : Jean-Luc Fafchamps

Interview enregistrée en Belgique par Bruno Letort

En seconde partie d'émission, nous recevons le composteur et pianiste Jean-Luc Fafchamps, qui vient nous présenter son dernier opus discographique consacré à ses « Lettres Soufies », un chantier qui le tient en haleine depuis presque vingt ans.



Jean-Luc Fafchamps est un trublion de la composition. Créateurs aux facettes multiples, il fut l’un des activistes des Maximalist !, groupuscule bruxellois qui bousculait avec déférence les règles du minimalisme au milieu des années 80, avant de devenir l’un des membres fondateurs de l’ensemble ICTUS.

Son catalogue fut dans un premier temps tourné vers la danse et le théâtre avant d’aborder la musique de concert avec des pièces jouant souvent sur l’illusion sonore et sur le dialogue entre l’entendu et subjectif. Passionné par l’aspect combinatoire de l’écriture, il se penche depuis près de 20 ans sur les lettres soufies.

Ce chantier pharaonique a donné naissance à de nombreuses pièces aux nomenclatures plurielles dans lesquelles Jean-Luc Fafchamps explore des territoires sonores insoupçonnés.

B.Letort

L'actualité de Jean-Luc Fafchamps :

Le CD "H1KhH2WM (Du seuil) A Five-letter Sufi Word"

LABEL SUB ROSA