Tapage nocturne reçoit Cyril Jollard et Pierre Jodlowski

L'actualité de la semaine : le festival Variations, avec Cyril Jollard

Une fois n'est pas coutume, c’est par une actualité que nous ouvrirons cette émission, avec le festival Variations à Nantes. Un festival qui se tiendra au Lieu Unique du 23 au 30 avril prochain, et qui est consacré aux claviers sous toutes leurs formes.

Pour nous parler de cet événement, nous recevrons Cyril Jollard, responsable de cette belle programmation.

Illustration musicale de l'interview de Cyril Jollard : toutes ces programmations seront au festival Variations !

Etienne Jaumet

Shh, peaceful

Extrait de " 8 regards Obliques "

REF VERSATILE RECORDS - VERLP38

Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou

The song of Abayi

Maya Dunietz, piano

Extrait de la Collection " Ethiopiques" Vol 21

REF BUDA MUSIC

Etienne Jaumet

Nuclear War

Extrait de " 8 regards Obliques "

REF VERSATILE RECORDS - VERLP38

Tristan Perich

Surface Image, pour piano solo et électronique

Vicky Chow, piano (entourée de 40 hauts-parleurs)

REF ‎– NEW AMSTERDAM RECORDS - NWAM060

L'invité de la semaine est Pierre Jodlowski

Pierre Jodlowski est un compositeur toulousain multi-casquettes (musiques mixtes contemporaines, électroacoustiques, installations sonores et d’innombrables autres projets) est aussi fondateur et co-directeur artistique du collectif Eole à Blagnac, axé principalement autour de la création musicale contemporaine.

Pierre Jodlowski s’est forgé au fil du temps un langage qui lui est propre, cultivant les confluences des disciplines. De l’installation sonore à la création musicale pour le cinéma muet, en passant par le développement d’un espace scénique qui questionne les rapports dynamiques entre les arts, Pierre Jodlowski revendique la pratique d’une musique active dans sa dimension physique conjuguant gestes, énergies et espaces… Pierre Jodlowski est un compositeur dont la musique est souvent dans la confluence des rencontres, entre électroacoustique et instruments, dans une dramaturgie ancrée dans la société, comme un miroir qui à la fois nous observerait et nous reflèterait. B Letort

Illustration musicale de l'interview de Pierre Jodlowski :

Pierre Jodlowski / Alexandre Babel

Perfect Square Minimal Order

CD " White zero corporation "

A paraître sur le label Eole Records en 2019

Pierre Jodlowski

Jour 54

Par Manuela Agnesini, Jérôme Kirscher, Michael Lonsdale (comédiens) / Flûtes : Cédric Jullion / Clarinette basse : Didier Pernoit / Violon : Jérémie Siot / Percussions : Henry-Charles Caget / L'Orchestre Philharmonique de Radio France, direction Jean Deroyer (2009)

Opéra radiophonique paru chez SIGNATURE

Pierre Jodlowski

Ghostland

Les Percussions de Strasbourg

Label Percussions de Strasbourg (2018)

Pierre Jodlowski

L’Aire du Dire

Ensemble vocal Les Eléments, direction Joël Suhubiette

Vinyle l’Aire du Dire

Label Eole Records

Pierre Jodlowski

Improvisation - Ritual 4

Adam Golebiewski & Pierre Jodlowkski

CD à paraître en 2019

Pierre Jodlowski

Mad Max - pour percussion et bande son

Philippe Spiesser, percussions

Enregistrement studio

CD à paraître en 2019 sur le label Eole Records