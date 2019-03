Tapage nocturne recevra Jean-Marie Machado

L'Hommage de la semaine, par Bruno Letort

C’est par un hommage à Scott Walker, qui nous a quitté il y a quelques jours, que nous ouvrons cette émission.

Scott Walker, était né à Cleveland aux Etats-Unis, mais c’est en Angleterre que sa carrière se déroulera principalement, tout d’abord avec les Walker Brothers, avec qui il connaitra le succès, avant de se lancer en solo avec 4 albums fondateurs, "Scott 1 à 4" et signant des reprises remarquées de chansons de Jacques Brel à destination du public anglo-saxon. Toujours en quête de champs d’expérimentation sonore, il a alterné de longues périodes de semi-retraites avec des des productions denses à destination du disque et du cinéma, signant au passage la musique du film « Pola X » de Leos Carax en 1999.

Scott Walker était devenue une légende qui n’avait pas une vie, mais plusieurs vies, qui ont influencée toute une génération de musiciens tels David Bowie ou Radiohead. Créant là où on l’attendait pas, il s’associe en 2014 à Sun, cet ensemble de Drone Metal, formé de Stephen O’Malley et Greg Anderson pour signer un petit bijou : l’album « Soused » dont voici un extrait avec « Herod 2014 ».

Scott Walker et Sunn O)))

Herod 2014

REF 4AD (2014)

, © 4AD

L'invité de Tapage nocturne est Jean-Marie Machado

Interview enregistrée au studio 151 le 11 mars 2019

Jean-Marie Machado a toujours eu une oreille voyageuse qui donna naissance à une écriture aux facettes plurielles, collectant et mélangeant les traditions musicales sans collages contraints. Car ce qui fait la force de ce compositeur, c’est d’écouter avec humilité et intelligence la multiplicité, la richesse et les contrastes de musiques sans frontières. Pour Jean-Marie Machado tout est source et prétexte à la création, du tango au flamenco, du fado au jazz, de Ravel à Martial Solal.

Vient de paraître le dernier opus de JM Machado et l'Orchestre Danzas :

"Pictures for orchestra"

Orchestre Danzas : Jean-Marie Machado, compositions, piano / Didier Ithursarry, accordéon / François Thuillier, tuba / StéphaneGuillaume, flûtes / Jean-Charles Richard, saxophones / Cécile Grenier et Séverine Morfin, altos / Guillaume Martigne, violoncelle et Elodie Pasquier, clarinettes

Label La Buissonne (février 2019)

Distribution Harmonia Mundi / Pias – ECM Records

Extraits de l'album diffusés dans l'émission :

Minhas três almas - A agua do céu - Circles around - Afeiçao - Encore Oriental jig - FW1855 - Nebbia - Vuelvo al sur - As ondas da vida - Bela solidao - Nebbia - Fragmentos de cantos.