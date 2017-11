Tapage nocturne invite Alexandre Lévy, Directeur artistique de la Compagnie Akousthéa et Claude Janssens

Notre invité du jour est Alexandre Lévy, directeur de la Compagnie aKousthéa

Alexandre Lévy a multiplié les champs des possibles sonores, troquant parfois son clavier pour plonger dans son univers polymorphe nourri de ses multiples expériences et rencontres artistiques. Son catalogue est fait d’œuvres plurielles qui vont de l’œuvre vocale à l’électroacoustique à l’opéra de chambre en passant même par la chanson. Mais depuis qu’il a créé sa compagnie aKousthéa, c’est l’installation sonore qui semble être devenu son champ d’expression.

Quelques mots sur la Compagnie :

Crée en 2003 par Alexandre Lévy, la compagnie aKousthéa propose un travail autour de la création musicale et de la mise en espace du son.

" Nous appelons volontairement nos créations : « théâtre sonore » ou « chorégraphie musicale », tant notre démarche s’inscrit dans un croisement des écritures. Nous proposons d’investir des lieus d’exposition, de projection, de vie…et de créer autant d’occasion de rencontres avec le public au travers d’installation et de performances musicales et sonores. " (A Lévy)

La compagnie génère une équation à trois éléments : art numérique, interactivité et musique contemporaine dans laquelle l'ADN de la compagnie s'inscrit. Grâce aux nouvelles technologies, Alexandre Levy investit la poésie des espaces extérieurs et intérieurs ; du jardin à la friche pour provoquer en nous sensations et rêveries.

, © Radio France / Soizic Noël

Extraits musicaux illustrant l'interview : (Enregistrements d'Alexandre Lévy)

Horizons

Arbre miniature

Bacason 1

Bacason 2

Bacason 3

Trépidations

Soudcloud Alexandre Lévy

Bio Alexandre Lévy (CDMC)

Interview de Claude-Evence Janssens

Claude Janssens a étudié le trombone classique avec Guillaume Ackermans (ex-prof. Conservatoire de Liège) et a suivi des cours de trombone jazz avec Jean-Paul Danhier (prof. Conservatoire de Bruxelles). Le saxophone fut son second instrument à cette époque.

Depuis son retour à la musique en 2013, c'est principalement à la clarinette basse que Claude Janssens s'exprime désormais en tant qu'instrumentiste, avec le bugle et le trombone comme seconds instruments.

Pour ce qui concerne la composition, Claude Janssens est essentiellement autodidacte, quoique formé à l'analyse musicale à la faveur d'un master en musicologie obtenu à l'Université de Bruxelles en 1980 et de séances d'analyse de musiques contemporaines avec le compositeur Karel Goeyvaerts.

Extraits musicaux illustrant l'interview, issus de son dernier opus "Close-Up 5 / Instants"

Claude Evence Janssens : compositions, bass clarinet, trombone.

Michel Paré : trompette

Jean-Philippe Collard-Neven : piano

Félix Zurstrassen : contrebasse

Jérôme Baudart : batterie

Label : Mogno music (sortie imminente)