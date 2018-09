Tapage nocturne consacre son émission au festival Riverrun d'Albi

Emission spéciale sur leFestival Riverrun

C’est le festival Riverrun, du GMEA, Groupe de Musique Electroacoustique d’Albi, qui sera à l’honneur ce soir dans notre émission. Ce festival se tiendra du 27 septembre au 7 octobre prochain, principalement à Albi et dans quelques lieux en Occitanie.

C’est sous le signe de l’expérimentation que ce festival est placé cette année, avec une programmation qui propose une pluralité des approches de la création musicale.

Pour nous parler de cet événement nous nous sommes entretenus avec Didier Aschour, directeur du GMEA, le centre national de création musicale d’Albi.

Nous avons eu aussi la joie d’accueillir dans notre studio 107 de la Maison de la Radio, la violoncelliste Deborah Walker et le chanteur Yannick Guédon, venus tous deux enregistrer le 13 septembre dernier, une pièce chacun, qui sera joué dans le festival.

Enregistrement de l'oeuvre "Occam XXII" pour la voix d’Eliane Radigue par Yannick Guédon

Et enregistrement de « as two…or three…. Or four…. » Pour violoncelle de Catherine Lamb par Deborah Walker

Musiques en plus :

Anne Waldman

What’s up : The lie

Sophie Gonthier, Jean-Marc Montera, Jean-François Pauvros, Noël Akchoté…

John Cage

John Cage lit l’introduction de sa pièce "An Alphabet"

REF WERGO

Moondog

Wine, Woman and Song

Ensemble Dedalus

REF NEW WORLD RECORDS

Jean-Luc Guionnet

Combinatoire n°1

Ensemble Dedalus

REF POTLATCH

Lieux de passage

Ensemble Dedalus

REF POTLATCH

Juan Carlos Paz

Dedalus op 46

Ensemble Aventure

REF WERGO

Tom Johnson

Rational Melodies

Ensemble Dedalus

Dir Didier Aschour

REF NEW WORLD RECORDS

Sébastien Roux

Quatuor : Pocco adagio – Allegro

Sébastien Roux, Michael Schmidt, Laurent Brutin, Ludovic Meylan, Séverine Ballon, Mathieu Chardon

REF BROCOLI

Eliane Radigue

Chry-ptus

REF SCHOOLMAP

Eliane Radigue

L'île re-sonante

REF SHIIIN

Eliane Radigue

Trilogie de la mort

REF XII

Eliane Radigue

Occam ocean 1

Carol Robinson

REF SHIIIN