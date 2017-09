Stefan Prins est l'invité de Tapage nocturne

La madeleine de Bruno Letort

Colin Stetson

« Like wolves on the fold »

Extrait de « All this I do for glory »

REF Kartel 52Hz002

Portrait de Stefan Prins

Interview réalisée à Bruxelles en septembre 2017 par Bruno Letort

Stefan Prins est un créateur qui aime bouger les lignes. Après un diplôme d'ingénieur, il étudie simultanément la technologie de la musique, la philosophie de la technologie, ainsi que la sonologie. Son écriture révèle une trajectoire musicale d’un artiste en constant dialogue avec son époque comme en témoignent la présence de la cybernétique, de la réalité virtuelle, des drones.

Stefan Prins introduit dans sa réflexion, l’idée du jeu, le jeu de l’instrumentiste face à son instrument, le jeu de l’instrumentiste face à lui-même, la représentativité du musicien en concert, le jeu de l’image.

Très actif dans le domaine de l’improvisation, il cultive cette discipline comme un terreau de la composition.

Stefan Prins est l’invité de notre Tapage Nocturne.

Illustration musicale de l'émission :

Stefan Prins

"I'm your body"

Extrait du double CD "Fur Neue Kammermusik / Wittener Tage"

Für verstärktes Quartett, Ensemble und Live-Elektronik, Klangforum Wien, Leitung: Emilio Pomàrico

WRD 3 (2014)

Stefan Prins

Extraits du double CD "Fremdkörper"

SUB ROSA SR 352

Stefan Prins

" Mirror box"

Extrait du CD "Funambules"

WERGO (2017)

Stefan Prins

"Piano Hero"

Dans son travail de composition, Stefan Prins cherche à critiquer les conventions reçues, à rompre avec les cadres usuels et à disposer des axiomes esthétiques. Il envisage une forme d’art musicale qui se situe bien au-delà des limites confortables de la « scène », là où les connexions aux grands discours culturels se sont égarées. Une condition majeure pour le façonnement d’une nouvelle musique à l’avenir certain. Observateur conscient et critique, prêt à exploiter les technologies et les mécanismes des médias préfabriqués en vue d’exploiter leurs possibilités pour la musique nouvelle. Telle est la vocation de Stefan Prins.

(Michael Rebhahn, 2012)

BIO Après des études d’ingénieur, Stefan Prins (Belgique, 1979) a entreprit l’étude du piano au Conservatoire Royal d’Anvers, où il obtient un master en composition magna cum laude. Simultanément, il a étudié « Les Technologies de la musique » au Conservatoire de Bruxelles, « La Sonologie » au Conservatoire de La Haye ainsi que « La Philosophie de la Culture » et « La Philosophie des Technologies » à l’Université d’Anvers. En Mai 2017 il finalise son doctorat en composition à l’Université d’Harvard sous la direction de Chaya Czernowin.

En tant que compositeur, il a reçu de nombreux prix prestigieux en Belgique et à l’étranger, comme le “Berliner Kunstpreis” (Berlin, 2016), le “ISCM Young Composer Award” (2014), le “Kranichsteiner Musikpreis for Composition” (Darmstadt, 2010), le “Staubach Honorarium” (Darmstadt, 2009) et l’ “International Impuls Composition Award” (Graz, 2009).

En 2012, L’Union Belge des Journalistes Musicaux l’ont élu « Jeune Musicien belge de l’Année ». en 2014, il fut consacré lauréat de l’Académie Royale Flamande de Belgique pour les Sciences et les Arts, dans la catégorie des Arts.

Stefan Prins collabore étroitement avec le Nadar Ensemble en tant que compositeur et co-directeur. Il fut, avec Thomas Olbrecht et Joachim Devillé, l’un des membres fondateurs du trio d’improvisation musicale « collectief reFLEXible » et du band “Ministry of Bad Decisions”, avec Brian Archinal et Yaron Deutsch.

Sa musique a été jouée, entre autres, par le Klangforum Wien, Nadar Ensemble, Ictus Ensemble, Nikel Ensemble, Ensemble Mosaik, Trio Accanto, Ensemble Dal Niente, Ensemble Recherche, Athelas Sinfonietta, Ensemble Proton Bern, Zwerm Electric Guitar Quartet and Champ d’Action dans plusieurs festivals, dont Donaueschinger Musiktage, the Darmstadt Ferienkurse, Wittener Tage für Neue Musik, Eclat, Warsaw Autumn, Gaudeamus Festival, Musica Strasbourg, Ars Musica, Tzlil Meudcan, Impuls Festival, Huddersfield Contemporary Music Festival et l' Ultima Festival.

