Steely Dan Tribute

Concert enregistré le 16 décembre 2017 au studio 105 de Radio France.

♪ Programme du concert

►Walter Becker (1950 - 2017), Donald Fagen

Jean Michel Kajdan, orchestrations

♪Hey Nineteen

♪The Goodbye look

♪Aja avec Pierre Bertrand, sax

♪Black Cow, avec Pierre Bertrand, sax

(extrait)

♪Deacon Blues

♪ Rikki don't lose that number

Sybille Chalamon, soliste

Lyrics ↓

"We hear you're leaving, that's OK

I thought our little wild time had just begun

I guess you kind of scared yourself, you turn and run

But if you have a change of heart

Chorus :

Rikki don't lose that number

You don't wanna call nobody else

Send it off in a letter to yourself

Rikki don't lose that number

It's the only one you own

You might use it if you feel better

When you get homeI have a friend in town, he's heard your name

We can go out driving on Slow Hand Row

We could stay inside and play games, I don't know

And you could have a change of heart

Chorus

You tell yourself you're not my kind

But you don't even know your mind

And you could have a change of heart"

Chorus

♪My old school

BIs :

♪ Pretzel logic

JM Kajdan, guitare solo

Avec la participation exceptionnelle de Klaus Blasquiz, voix lead et Pierre Bertrand saxophone alto invité (Victoire du Jazz 2017)

Les musiciens

Tao Ehrlich, batterie

Marius Gérin, basse

Robin Martin guitare, guitare acoustique

David Huang, guitare

Fadi Darwiche Rhodes, clavier

Charles Heisse,r piano clavier

Sibylle Chalamon, voix et voix lead

Lynn Adib, voix

Klaar Frankenberg, voix

Audrey Thirot, voix

Hector Lena-Schroll, trompette

Roman Didier, trompette

Charles St Dizier, trombone

Pierre Carbonneaux saxophone, alto

Mathieu Bellon, saxophone ténor

Leo Guedy, sax baryton

Jean-Michel Kajdan, direction musicale et orchestrations

▒ invité micro ▒ INTERVVIEW de Jean-Michel Kajdan

Ce concert est une initiative de Jean-Michel Kajdan, musicien chargé de Coordination Musiques Actuelles Amplifiées/Jazz Musiques Improvisées au CRR de Paris et des responsables des deux départements : Jean-Charles Richard et François Vion.

YOUTUBE ▼ Concert des étudiants du CRR de Paris Jazz ; Musiques Actuelles Amplifiées. (3 avril 2017)