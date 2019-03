Serge Elhaïk et Dominic Miller sont les invités de Tapage nocturne

L'Actualité de la semaine, avec Serge Elhaïk

Invité pour la réédition de son ouvrage "Les Arrangeurs de la chanson française"

(Interview enregistrée au studio 151 le 28/01/2019)

Serge Elhaïk nous présente son ouvrage qui vient d'être réédité aux Editions Textuel (en co-édition avec la SACEM) : "Les arrangeurs de la chanson française". Fruit de trente années de recherches et de centaines d'interviews avec des arrangeurs, Serge Elhaïk sort de l'ombre ces hommes méconnus, aussi discrets qu'essentiels à la création des chansons qui ont marqué les mémoires.

Illustrations musicales de l'interview :

Françoise Hardy

« J’écoute de la musique saoûle » (Arrgt M.Jonasz / G.Yared)

Extrait de « J’écoute de la musique saoûle / Star »

Double CD EMI

Michel Rivgauche

« La patineuse » (Arrgt M Rivgauche / C.Rolland)

Extrait de « La Patineuse - Michel Rivgauche / Dir.Robert Chauvigny »

33T Columbia

Sheila

« Long sera l’hiver » (version instrumentale) (Arrgt Jean Claudric)

Extrait de « 69, année mélodique »

CD Fanon Records

Léo Ferré

« C’est extra » (Arrgt JM Defaye)

« Avec le temps » (Arrgt JM Defaye)

Extrait de « C’est extra »

CD BARCLAY

Lambert Wilson

BOF « Pas sur la bouche » (Arrgt Maurice Yvain)

Opérette d’André Barde et Maurice Yvain

CD NAIVE

Francis Cabrel

« Je te suivrai » (Arrgt Gérard Bikialo)

Extrait de « Cabrel 77-87 »

CD CBS

Jean Yanne

“Homosexualis discothecus” (Arrgt Yannick Top)

Extrait de « Sur la platine de Schnock 1969-1984 Vol 1 »

CD WEA

Bibie

« Tout doucement » (Arrgt Bernard Estardy)

Extrait de « Absolument 80 Les plus grands tubes français »

CD EMI

Jean-Pierre Danel

BOF Ushuaia (Arrgt Serge Perathoner)

Extrait de « Les musiques de l’aventure »

CD Puzzle Productions

Mistinguett

« Mon homme » (Arrgt Maurice Yvain)

Extrait de « Mon homme »

CD EMI

Claude Nougaro

« Toulouse » (Arrgt Christian Chevalier)

Extrait de " Claude Nougaro : Anthologie "

CD UNIVERSAL

Charles Dumont

« Non je ne regrette rien » (Arrgt Charles Dumont)

Extrait de « De Piaf à Dumont, les mots d’amour »

CD BIS RECORDS

Charles Aznavour

Je m’voyais déjà (Arrgt Paul Mauriat)

Extrait de « Je m’voyais déjà, CD 8 »

CD UNIVERSAL

Michel Jonasz

Super nana (Arrgt JJ Vannier)

Extrait de « Tous les succès de Michel Jonasz, CD1 »

CD WEA

le "Live" du jour, avec le guitariste Dominic Miller

Tapage nocturne reçoit le guitaristeDominic Miller, pour la sortie de son dernier opus "Absinthe" qui paraît chez ECM Live et interview enregistrés le 04/02/19 au st 108, vidéo ci-dessous réalisée par Bruno Riou Maillard.

Si l’on associe souvent Dominic Miller à la complicité qu’il cultive depuis plus de 30 ans avec Sting, on retrouve également son nom sur des des albums de Talk Talk, de Mark Hollis en solo, des Pretenders, de Level 42, de Paul Simon et même sur un disque du trompettiste Chris Botti.

Il est venu tout récemment nous voir, pour enregistrer quelques morceaux à la guitare de son choix, et nous parler de son disque et de la composition de celui-ci.

Morceaux joués en Live par Dominic Miller au studio pour Tapage nocturne :

“ Do you want me ”

“ Samba in Berlin ”

“ JS Bach / Sarabande pour luth ”

“ Absinthe ”

“ Lullaby to an anxious child ”

Illustrations musicales en plus de l'interview :

Extraits du CD « First Touch » :

" Eclipse "

" Buenos Aires "

" David "

REF EARTHBEAT (1995)

Extraits du CD "Absinthe" (qui vient de paraître chez ECM)

« Ombu »

« La petite Reine »

« Verveine »

« Christiania »

« Mixed Blessing »

« Etude »

Pour son nouvel opus, baptisé « Absinthe », Dominic Miller s’est entouré d’un quintette composé de Santiago Arias au bandonéon, Manu Katché à la batterie, Mike Lindup aux claviers, et Nicholas Fiszman à la basse.

" Absinthe " de Dominic Miller

paru chez ECM (Ref 2614)