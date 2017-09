Portrait et "live" de Franck Dadure (et Elliot) dans Tapage nocturne

La madeleine de Bruno Letort

Morton Feldman

CD "Patterns in a chromatic Field"

Rohan de Saram, violoncelle

Marianne Schroeder, piano

REF HAT HUT ART 2041 (Paru le 24 mars 2017)

Tapage nocturne reçoit ce soir le musicien Franck Dadure, qui est venu jouer pour nous au studio 107 de Radio-France avec Elliot (Chistophe "Elliot" Touzalin)

L'iconoclaste Franck Dadure se produit seul ou à plusieurs, collaborant entre autres avec le groupe UHT. Dans son dernier enregistrement « Tako Mitsu », il cultive un univers qui oscille entre séries américaines des années 60 et improvisations libérées emportées par de puissantes et incandescentes rythmiques à la fois, fluide, souvent mélodique et parfois planant.

Il est venu avec sa guitare, accompagné du trompettiste Elliot, pour enregistrer pour Tapage Nocturne au studio 107 de Radio France, un morceau intitulé "L'homme sans visage"...

, © Radio France / Soizic Noël

Extraits diffusés dans l'émission : (tous extraits du CD "Tako Mitsu")

Les Fantômes du chantier naval

Electric Sodium Trumpet

The Grand Telerol Hotel

L’escalator qui pleure

Le Bateau Usine

Le CD "Tako Mitsu"

Franck Dadure and the Fakir Orchestra

LABEL SIGNATURE