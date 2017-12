Philippe Hurel est l'invité de Tapage nocturne

La madeleine de Bruno Letort

Pierre Henry

« Variations pour les cordes du piano »

Extrait du coffret 12 CD "Pierre Henry 1927-2017 / Polyphonies"

Venant de paraître chezDecca

A noter :

Hommage à Pierre Henry ce week-end (8,9 et 10 décembre) à Radio France :

Films, expos et concerts au 104 par le GRM et samedi 9 décembre à 20h diffusé en direct sur France Musique.

Notre invité du jour est le compositeur Philippe Hurel

Né en 1955, bercé par le rock psychédélique et le jazz fusion, le parcours de Philippe Hurel questionne sans relâche les interstices du timbre et de la pulsation.

De sa plume, il esquisse de nouveaux territoires qui bordent ses recherches menées à l'IRCAM et sa mémoire sonore abreuvée de rythmes chaloupés, de mesures composées et de virtuosité instrumentale.

Illustrations musicales de l'interview :

Philippe Hurel « Six miniatures en trompe l'œil » Ensemble Intercontemporain Dir Ed Spanjaard Enregistré à l’IRCAM REF ADES 204 562

Philippe Hurel "Entre les lignes" Interprété par le Quatuor Arditti Commande du Westdeutscher Rundfunk pour les Wittener Tage für Neuekammermusik 2017

Philippe Hurel « Localized corrosion » Interprété par l'Ensemble Nikel Coffret des 10 ans de l'ensemble " A Decade " REF Not On Label