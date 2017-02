Pali Meursault est l'invité de Tapage nocturne

Les actus et madeleines de Tapage Nocturne cette semaine

Par Bruno Letort*Sleeping in Vilna (C Robinson, M Ladd, D Randall, D Rothbrust)Extrait du CD _"Why waste time"

_AYLER RECORDS* (2012)

Par François Bonnet

Beatriz Ferreyra

"L'orviétan"

Soudcloud GRM (1970)

L' invité du jour est l'acousticien et compositeur Pali Meursault

Artiste, compositeur et électroacousticien, Pali Meursault pose son écoute et capte les sons avec une curiosité, une constance et une précision rare. Ces sons, qu’ils proviennent de l’activité d’un atelier de typographie, d’un orage tonnant dans les massifs alpins, ou d’objets trouvés au hasard, Pali Meursault les travaille, les sculpte et les restitue en les installant, en les donnant à entendre en concert ou en les fixant sur des disques.

. Entre deux projets et collaborations, Pali Meursault a trouver le temps de faire une pause et de venir au studio 107 de la Maison de la Radio nous parler de son travail.

Extraits diffusés dans l'émission :