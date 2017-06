Mosaïque sonore de l'année, proposée par Bruno Letort et François Bonnet

Mosaïque sonore de l'année 2016 2017, proposée par Bruno Letort et François Bonnet

Pour la dernière émission de la saison, Tapage nocturne vous propose un "best of" des enregistrements de cette année, réalisés et montés par notre réalisateur Bruno Riou-Maillard, au studio 107 de la Maison Ronde.

Dans l'ordre, vous pourrez retrouver des extraits des émissions suivantes :

Tomoko Sauvage (diffusion 26 sept 2016)

Eve Risser et Antonin Tri-Hoang (diffusion le 13 février 2017)

Matmos (diffusion le 17 octobre 2016)

Séverine Ballon (diffusion le 31 octobre 2016)

Ghédalia Tazartès et Low jack (diffusion le 13 mars 2017)

Invaders (diffusion le 6 février 2017)