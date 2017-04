Merryll Ampe est l'invitée de Tapage nocturne

Les actus et madeleines de la semaine

Par Bruno Letort

LP de Robert Piotrowicz — Walser.

Le site de Robert Piotrowicz

Par François Bonnet

, © Universal

_*John Lurie

*_Bande originale du film "Stranger than paradise"

Quatuor Balanescu

L'invité du jour : Meryll Ampe

Le site de Meryll Ampe

Sculptrice de formation, plasticienne et artiste sonore, Meryll Ampe s’est plongée dans la composition par ordinateur pour forger une musique personnelle, s’emparant du matériau sonore comme d’un élément palpable, creusant à même le spectre, amalgamant les fréquences et les textures pour finalement aboutir à une matière riche et expressive. Nous pourrons entendre sa dernière production lors du festival Présences électronique, organisé par l’Ina GRM, qui se déroulera au Centquatre (104) les 14, 15, et 16 avril prochain.

Festival Présences électronique

Nouvel album de Meryll Ampe :" Void If Removed" 2017

Extrait : Odessa