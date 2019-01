Melaine Dalibert et Walter Hus sont les invités de Tapage nocturne

L'Actu de Tapage nocturne est le pianiste Melaine Dalibert

Invité pour le Festival "Autres Mesures" à Rennes qui se tiendra du 15 au 20/01/19

C’est avec l’actualité que nous ouvrons cette émission, et plus précisément avec un très beau festival qui ouvre ses portes mardi prochain, le 15 janvier, à Rennes, un festival baptisé « Autres Mesures », qui propose de faire découvrir les multiples facettes de la musique contemporaine, aux travers de concerts aux formats originaux.

Pour nous parler de cet événement, nous avons reçu son directeur artistique et néanmoins pianiste Melaine Dalibert.

Illustrations musicales de l'interview de Melaine Dalibert :

Julius Eastman

Evil Nigger

Par Manuel Adnot, guitare 8 cordes et Melaine Dalibert, piano

Elliott Carter

Esprit rude, Esprit doux

Nouvel Ensemble Moderne

Dir Lorraine Vaillancourt

Steve Reich

New York Counterpoint

Richard Stoltzman, clarinette

Michael Pisaro

VIII + IX

Michael Pisaro

Hardin / Moondog

Fleur de Lis

Ensemble Minisym

Sébastien Roux

10 Canons de Vuza

Sébastien Roux

Enregistrement Radio FranceAlla Breve 2016

Thomas Bonvalet

Temps en terre 8,9,7,6,4,5,1,2,3

L’Ocelle Mare

L'invité du jour de Tapage nocturne est le pianiste Walter Hus

Enregistrement Live du 7 janvier 2019 sur le piano du studio 108 de Radio France.

Walter Hus dessine depuis plus de 30 ans, un itinéraire aux polymorphe. De pièces pour piano aux écrits pour quatuor à cordes, de la musique pour la danse ou le cinéma de Greenaway sans oublier les compositions pour ces drôles de machines inventées par les ateliers De Cap, Walter Hus a explorer les rives de la création, sans barrière, sans oeillères, surprenant l’auditeur à chaque note.

Comme une sorte de rétrospective, il a revisité ses pièces phares au piano, en cultivant l’intimité avec un minimalisme presque maximaliste.

Morceaux interprétés au studio pour Tapage nocturne :

Chrystal Time

To the Horizon

Supersonic Flora

The Frequency of Balancing

The Theory of love

Sweet boiling underwater machine

You

Five to Five

Et diffusion de divers extraits du CD qui vient de paraître :

Walter Hus

Supersonic Flora

