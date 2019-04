Mark Grey est l'invité de Tapage nocturne

La madeleine sonore

L'actu de la semaine, par Bruno Letort

Le CD du Christian Paboeuf Quartet vient de paraître. Tapage nocturne ne pouvait que s'en faire l'écho....

CD " Les Chemins Aléatoires "

Du Christian Paboeuf Quartet, avec :

Christian Paboeuf, hautbois, vibraphone et flûte à bec basse

Régis Lahontaa, bugle, trompette

Xavier Duprat, piano

Pierre Thibaud, batterie, percussions et sax soprano

Et Daniel Paboeuf, sax soprano et ténor

Label IL Monstro Prod

Christian Paboeuf Quartet

Le Jardin de Pierre Christian Paboeuf Quartet

IL MONSTRO

Christian Paboeuf Quartet

Mille et un petits suicides Christian Paboeuf Quartet

IL MONSTRO

L'invité de la semaine est Mark Grey

Traduction de Valentina Gardet

Marquée par une époque riche en évolutions technologiques et scientifiques, Mary Shelley écrit le tout premier roman de science-fiction en 1816, dans lequel une créature artificielle se bat pour le bien, mais finit par faire le mal et être rejetée par son créateur. Deux cents ans après la publication, le compositeur américain Mark Grey opère un retour à l’histoire initiale dans son premier long opéra. En collaboration avec le metteur en scène Àlex Ollé (La Fura dels Baus), à travers son interprétation du XXIe siècle, il nous met en garde contre le fossé grandissant entre notre capacité à innover et notre incapacité à comprendre.

L'opéra Frankenstein se déroule dans un avenir relativement indéterminé. Une poignée de scientifiques en voyage au pôle Nord découvrent sur la banquise un être congelé. L’un d’eux décide de tenter une expérience audacieuse pour le ramener à la vie. Il y parvient, et les scientifiques décident alors d’aller un pas plus loin, tenter de lire dans l’esprit de cette « créature ».

Les créateurs des principaux rôles de l'opéra sont :

- Victor Frankenstein : Scott Hendricks

- Créature : Topi Lehtipuu

- Elizabeth : Eleonore Marguerre

- Dr. Walton : Andrew Schroeder

- Henry : Christopher Gillett

- L'homme aveugle : Stephan Loges

- Justine : Hendrickje Van Kerckhove

- Prosecutor : William Dazeley

Illustration musicale de l'interview de Mark Grey :

Mark GreyExtraits de l'opéra Frankenstein : 1. Victor and Elizabeth Orchestre Symphonique et Choeurs de la Monnaien, Bassem Akiki (direction)

Mark GreySan Andreas Suite

Leila Josefowicz (violon)

WARNER CLASSIC 2005

Mark GreyExtraits de l'opéra Frankenstein : 2. Hanging Justine Orchestre Symphonique et Choeurs de la Monnaien, Bassem Akiki (direction)

Mark GreyExtraits de l'opéra Frankenstein : 3. Victor et la créature Orchestre Symphonique et Choeurs de la Monnaien, Bassem Akiki (direction)

Mark GreyExtraits de l'opéra Frankenstein : 4. Elisabeth Orchestre Symphonique et Choeurs de la Monnaien, Bassem Akiki (direction)

Mark GreyExtraits de l'opéra Frankenstein : 5. Victor Orchestre Symphonique et Choeurs de la Monnaien, Bassem Akiki (direction)