Lola Malique et David Chalmin sont les invités de Tapage nocturne

L'actualité de la semaine, avec Lola Malique

Interview enregistrée le 27/5/19

La violoncelliste Lola Malique est venue nous parler de la parution de son dernier opus "Le meilleur lit", paru tout juste chez Musicube.

Lola Malique louvoie avec les esthétiques, en cultivant une seule ligne directrice, celle de ses passions musicales sans frontières et sans cloisons. Violoncelliste, elle a étudié notamment à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. Egalement chanteuse et compositrice, elle présente dans ce disque tout ce qui l’a construit de la chanson à l’improvisation, le tout teinté avec conviction par la poésie d’Abdelatif Laâbi.

Lola Malique

CD "Le Meilleur Lit"

REF MUSICUBE CUB06192

Extraits du CD diffusés lors de l'émission :

" Comme Un Boeuf "

" Passage "

" Présage "

" Les Grandes Feuilles "

" Migrations "

" Deploratio II "

" Le Meilleur Lit "

L'invité de la semaine est le producteur David Chalmin

David Chalmin est l'invité de Tapage nocturne cette semaine, pour la sortie de l'album "La terre invisible" sur le label Ici d'ailleurs

Avec ce premier disque à découvert, David Chalmin présente une approche originale de la « Dancefloor ». Avant cette incursion discographique remarquable, David Chalmain s’est illustré comme compositeur en créant notamment une oeuvre pour orgue pour le Festival Variations de Nantes, ainsi qu’une composition pour 100 pianistes à la Philharmonie de Paris.

Associé à Brice Dessner et au duo des soeurs Labèque , il a concocté une oeuvre pour guitares électriques et pianos, fixé sur le prestigieux label Deutsche Grammophon - et signa quelques temps auparavant la musique du court-métrage de Madonna « For Her ».

On le voit, le parcours de David Chalmin est construit sur la multiplicité des esthétiques et surtout sur culture de la curiosité du matériau sonore.

Extraits du CD diffusés lors de l'émission :

« Lumière Blanche »

« A L’aube »

« Images nocturnes »

« Les âmes perdues »

« Matière noire »

« Vertige »

+ Moondog

" To a sea horse "

" Elf dance "

David Chalmin, guitare électrique, synthés, chant, électronique

Katia Labèque, piano

REF DGG