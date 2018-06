Live du trio Grimaldi / Sicart / Garcia-Leccia dans Tapage nocturne

La madeleine de la semaine, par Bruno Letort

Paul Dresher

Liquid and Stellar Music

Extrait de "This Same Temple" (1981)

Live au studio 107 du Trio Dominique Grimaldi (basse), Frédéric Sicart (batterie) et Pierre-Louis Garcia-Leccia (saxophones) Enregistré le 07 juin 2018 au studio 107 de Radio France

Morceaux joués en live par le trio :

Die grupen (P L Garcia Leccia)

Mad Scientist (D Grimaldi)

Pink soul (D Grimaldi)

Vertiges (P L Garcia Leccia)

Two hearts (D Grimaldi)

Pierre Louis Garcia-Leccia est multi-instrumentiste, compositeur pour le cinéma et la danse contemporaine, pédagogue, producteur. Il est une voix forte, originale et généreuse de la scène française des musiques improvisées, qui n'oublie jamais les racines et les sources de l'idiome jazz.

" La violence généreuse du free, la séduction carrée du binaire, le lyrisme venu de Coltrane, une sensibilité rigoureuse et débridée", telle pourrait être la devise de Pierre-Louis Garcia. (B Letort)

Dominique Grimaldi débute la basse en 1974, d'abord autodidacte il étudie ensuite la contrebasse de 1976 à 1979 au Conservatoire de Saint-Maur, la composition musicale de 1994 à 2000 aux ACM de Paris et la direction d'orchestre de 1999 à 2002 à l'institut Musical Provence. Musicien Professionnel depuis 1980 il a travaillé avec des artistes aussi divers que: Dave Stewart, Renaud, Carole King, Alain Bashung, Lionel Richie, Alicia Keys ou Alexandre Desplats.

Il enseigne également au PSPBB, le pôle supérieur des conservatoires de Paris et Boulogne, et est expert musical auprès du CNC.

Frédéric Sicartaapprit la musique et les percussions au Conservatoire National de Région de Nice, avant d'intégrer le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.

Il a commencé sa carrière de musicien comme batteur et percussionniste en accompagnant Claude Nougaro, Pierre Vassiliu, Raoul Petite et Bernard Lavilliers. Il poursuit maintenant sa route sur la scène Jazz en France et à l'étranger, et il est également musicien de studio (France Culture, Pubs ...)

Parallèlement à cela, il compose, et cela l'a conduit à collaborer avec des maisons d'éditions, des radios et des boites de productions.

