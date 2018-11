Les invités de Tapage nocturne aujourd'hui sont Jackie Surjus-Collet et Frédérick Galiay

L'actualité du jour : Jackie Surjus-Collet

Directrice artistique adjointe et programmatrice du festival "Aujourd'hui Musiques", qui se tiendra à Perpignan du 16 au 25 novembre.

Tapage nocturne vous propose d’ouvrir cette émission avec une actualité festivalière, avec l’ouverture ce soir d’Aujourd’hui Musiques à Perpignan, événement automnal incontournable, qui mêle création sonore et visuelle. On y trouvera tout au long du festival, qui se tient du 16 au 25 novembre, des rendez-vous, des expositions interactives et numériques et des visites sensorielles.

Pour nous parler de cet événement, nous avons reçu Jackie Surjus-Collet, qui a en charge la programmation de ce festival.

, © Radio France / Soizic Noël

Illustration musicale de l'interview :

Foxtrot Delirium

Ernst Lubitsch / Martin Matalon

Direction Jean-Michaël Lavoie

=> Ciné-Concert le 16 novembre à 20h30 / Le Grenat

Flesh

Frank Vigroux / Cie d'Autres Cordes

=> Théâtre Musical le 17 novembre à 20h30 / Le Carré

Cosmos 1969

La bande musicale de la mission Apollo 11

Thierry Balasse / Cie Inouïe

Concert Spectacle le 23 novembre à 20h30 / Le Grenat

-

Le live du jour, avec le guitariste Frédérick Galiay

Session enregistré le 08/11/18 au studio 107 de Radio France

, © Radio France / Soizic Noël

Compositeur, bassiste, improvisateur et plasticien, Frédérick Galiay n’a de cesse de décloisonner les genres et courants artistiques. Son univers teinté de contemporanéité, de post-rock, de free-music et de bruitisme, est une vision onirique du son où le mot et l’objet ont des sens singuliers, fort loin des écoles et des castes.

Du duo monumental BIG avec Edward Perraud, au trio WINTER MASS, Frédérick Galiay explore un vaste champ qui va de l’infiniment petit aux visions orchestrales monumentales...

Il est venu jouer pour nous au studio 107, et répondre à quelques questions au micro de Bruno Letort.

La pièce qu'il nous a joué s'intitule "A Rebours"

, © Radio France / Soizic Noël

Musique en plus :

"Time Elleipsis Extrapolation 1" de Frédérick Galiay