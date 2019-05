Les invités de Tapage nocturne sont Yvan Knorst et Paolo Cavallone

L'actualité de la semaine, par Bruno Letort

Cette semaine, ce n'est pas une, mais deux actualités que Tapage nocturne vous propose !

Première actualité :

Leo Kupper

Extrait de « Kamana » pour voix et électroniques

CD « Sélection »

Megadiscs Classic MC 7883

Deuxième actualité de la semaine, avec Yvan Knorst

(Interview enregistrée le 06/05 au Studio 143 de Radio France)

Brillant guitariste, Yvan Knorst cultive un son velouté en rencontre avec la musique traditionnelle, le jazz et des incursions dans le langage contemporain. Son nouvel opus et le fruit d’une rencontre avec l’harmoniciste Sébastien Charlier, et quelques incartades passionnantes de musiciens comme Dominique Di Piazza. Le disque est baptisé « Kintsugi », du nom de cette technique japonaise ancestrale, qui consiste à réparer un objet brisé en soulignant ses fissures avec de l’or, au lieu de les masquer.

Yvan Knorst est notre premier invité de l'émission.

CD " Kintsugi"

Yvan Knorst : Guitares acoustique et électrique, et Sébastien Charlier : Harmonica diatonique

CD Alien Beats records

Titres de l'album diffusés :

Kintsugi

Au Bord …

Achill Island

AkiNo Iro

Ouverte

Spirion

Kokubun-Chô

Un Caillou

Plus :

Yvan Knorst

Criste Marine

Extrait de " Baobab "

REF Musi Colibri (2012)

Extraits des performances de la calligraphe Setsuhi Shiraishi avec le guitariste Yvan Knorst :

L'invité de la semaine estPaolo Cavallone

(Interview enregistrée le le 8/4 au Studio 761 de Radio France)

Compositeur, pianiste et poète, Paolo Cavallone développe un dialogue constructif entre musique, poésie et images, comme en témoigne notamment le film d’animation " Magasin de métaphores " qu’il réalise en 2016 avec le peintre Cristiano Morandini. Mais son catalogue est fait de multiples oeuvres marquées par la diversité de son écriture, une quête de l'ouverture …

Paolo Cavallone est le second invité de ce Tapage Nocturne.

Illustrations musicales de l'interview :

Paolo Cavallone

Au réveil il était midi

Guitare : Antonio D’Augello

Extrait du CD “Horos”

CD Tactus 2017

Paolo Cavallone

Confini

Piano, Catarina Domenici

Extrait du CD “Confini”

CD Tactus 2011

Paolo Cavallone

Porte 2003 rev.2017

Mercutio 2009

Orchestre Symphonique de Bretagne

Extrait du CD “Horos”

CD Tactus 2017

Paolo Cavallone

Confronto (2004)

Soprano, Lorna Windsor

Farben Ensemble

Cond. Marco Lena

(Verses de Paolo Cavallone)