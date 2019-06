Les invités de Tapage nocturne sont pour cette dernière émission, François Bréant et Marc Ducret

Le premier invité de Tapage nocturne est Marc Ducret

Marc Ducret est l'invité de Tapage nocturne, pour la sortie de son CD "Lady M", paru chezAyler Records

Interview enregistrée le 03 juin 2019

Le guitariste et compositeur Marc Ducret se nourrit autant de la musique que des lettres, et puise volontiers son inspiration dans la littérature. Dans son dernier opus paru fin avril dernier, il s'est penché sur le personnage de Lady Macbeth dans son célèbre monologue de l'acte V, en revisitant ce mythe avec une écriture contemporaine.

Pour cette oeuvre phénoménale créée il y a 2 ans, l'orchestrateur s'est entouré d'instrumentistes virtuoses et improvisateurs(trices) inspirés(ées) : Léa Trommenschlager : soprane, Rodrigo Ferreira : contre-ténor, Sylvain Bardiau : trompette, bugle, Catherine Delaunay : clarinette, cor de basset, Régis Huby : violon, violon ténor, Liudas Mockunas : saxophones, clarinette contrebasse, Samuel Blaser : trombone, Bruno Ducret : violoncelle, Joachim Florent : contrebasse, basse électrique, Sylvain Darrifourcq : batterie, percussions.

En concert le 21 septembre 2019 au Festival Les Emouvantes de Marseille, et le 7 décembre à Radio France, Paris

-

Extraits de l'album "Lady M" diffusés dans l'émission :

" Scene I a desert place "

" Lady M "

" Unsex me "

" Dark "

" Come you "

" Hark! Peace "

À ÉCOUTER Interview intégrale de Marc Ducret par Bruno Letort

Notre deuxième invité ce soir est François Bréant

, © Radio France / Soizic Noël

François Bréantest l'invité de Bruno Letort, pour la parution de son CD "La nuit des Lapins Géants", paru chezAssaï Records.

Interview enregistrée le 24 juin 2019

François Bréant est un compositeur, arrangeur, claviériste né à Rouen en 1947. Membre de groupes de rock comme Cruciférius, Nemo, Nemo C némo, il est également l’arrangeur et réalisateur d’un nombre incalculable de chanteurs francophones et internationaux. Il a composé pour la chanson, la musique de cinéma, le théâtre, la danse et la publicité. Il a déjà publié sous son nom deux albums de compositions instrumentales « Sons Optiques » et « Voyeur Extra-lucide » et nous présente aujourd’hui « La Nuit des Lapins Géants »

Ce n’est pas du jazz mais ça en a parfois le parfum. Ce n’est pas du classique mais quelques compositeurs du XXème siècle y rôdent. Ce n’est pas du prog-rock mais les spectres de Soft Machine ou King Crimson peuvent vous surprendre ci et là. Ce n’est pas de la world music mais on y entend gongs, balafons, kalimbas et bongos.

A la manière d’un Frank Zappa, d’un André Popp, d’un Fred Pallem ou des Beatles, Bréant agglomère et digère tout un bric-à-brac de styles comme dans les affiches psychédéliques. Il enfourche une hétérogénéité revendiquée et sans vergogne et ose faire coexister Ravel, Kurt Weil, Zawinul, Lalo Schiffrin, Pink Floyd, Piazzola, dans un brouet malicieux que le second degré et la poésie assaisonnent.

Avec : Daniel Beaussier clarinette/clarinette basse, Thomas Dalle percussions électroniques, effets sonores, Jean-Lou Descamps violon, violon alto, Nicolas Guéret saxophones ténor et soprano, et Christian Martinez trompette, bugle.

Extraits de l'album diffusés dans l'émission :

" La nuit des lapins géants "

" Break a leg "

" Le gardien de phare "

" Les douze huîtres "

" Gahan seul dans Paris "

" Aventures dans le grenier "